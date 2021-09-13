شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تحسين صحة القناة الهضمية عند الأطفال لتجنب ضعف المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر بكتيريا الأمعاء على نضج جهاز المناعة لدى الأطفال، وكذلك قدرة الجسم على امتصاص المغذيات، وعملية التمثيل الغذائي، وتمنع بكتيريا الأمعاء المفيدة أيضاً مسببات الأمراض، وقد يتعطل نمو بكتيريا الأمعاء لدى بعض الأطفال إذا تم ولادتهم عن طريق الولادة القيصرية، أو استخدام المضادات الحيوية في وقت مبكر أثناء فترة الحمل أو الرضاعة الطبيعية المحدودة، أو عوامل أخرى.

قد يكون الأطفال في هذه الحالة أكثر عرضة لمجموعة من الأمراض في وقت لاحق من الحياة، مثل الربو والحساسية ، التهابات الجهاز التنفسي والسكري من النوع الأول والسمنة ووفقا لموقع TheHealthSite نعرض بعض الطرق الذكية التي يمكن من خلالها تحسين صحة أمعاء طفلك.

طرق تحسين صحة القناة الهضمية عند الأطفال لتجنب ضعف المناعةالرضاعة الطبيعية

تساعد الرضاعة الطبيعية في تطوير ونضج بكتيريا الأمعاء وتحسن وظيفة المناعة، ووجدت دراسة كبيرة أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية منذ الولادة، لديهم تركيبة بكتيريا أمعاء أكثر استقرارًا وأقل عرضة للإصابة بالأمراض ومن المستحسن أن يرضع طفلك رضاعة طبيعية حصرية خلال الأشهر الستة الأولى، ثم تستمر الأم في الإرضاع الجزئي أثناء إدخال الأطعمة الصلبة.

أضف المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف

يجب على النساء الحوامل اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات بكميات كافية من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور، توجد بكتيريا الأمعاء النافعة في مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل البصل والثوم والبنجر والذرة الحلوة والكرنب والبقوليات والبطيخ والجريب فروت والرمان والتمر المجفف والتين المجفف والشعير ونخالة القمح والشوفان والكاجو والفستق، الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي مفيدة جدًا لإدراجها في نظامك الغذائي أثناء الحمل.

لا تبدأى فى إعطاء طفلك للأطعمة الصلبة في وقت مبكر جدا

أثناء تقديم الأطعمة الصلبة لطفلك، من المهم ألا تبدأي تناول الأطعمة الصلبة مبكرًا لأن أمعاء طفلك لا تزال في مرحلة النضج؛ ومع ذلك، فإننا نعلم أيضًا أن تأخير تناول الأطعمة الصلبة وخاصة الأطعمة المحتوية على مسببات الحساسية يمكن أن يزيد في الواقع من خطر الإصابة بالحساسية.

توصي إرشادات تغذية الرضع الحالية بضرورة تناول الأطعمة الصلبة عندما يكون طفلك جاهزًا في حوالي 6 أشهر، ولكن ليس قبل 4 أشهر من العمر، يجب تفضيل الطعام الطازج المطبوخ في المنزل على الأطعمة المعبأة أكثر من اللازم لإدخال المواد الصلبة عند الأطفال.

أضف المزيد من الخضار والحبوب الكاملة

يضمن إطعام طفلك نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات أن يحتوي البكتيريا النافعة على الكثير من الغذاء، يساعد تناول الزبادي على بناء بكتيريا الأمعاء الصحية ويحمي من اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة.

تجنب المضادات الحيوية

تجنب المضادات الحيوية غير الضرورية، تناول دائمًا المضادات الحيوية تحت إشراف الطبيب لأن استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية أمر شائع جدًا في بلدنا مما يؤدي إلى تدمير ميكروبات الأمعاء الطبيعية.

أظهرت العديد من الدراسات أن امتلاك حيوان أليف قد يساعد في الواقع على زيادة تنوع بكتيريا الأمعاء وقد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بحساسية الأطفال والسمنة.

من المهم أن تستثمر في صحة أمعاء طفلك في سنواته الأولى لأنها تؤثر على صحته العامة.