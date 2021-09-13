شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح حقيقة مقطع «مساج الشفة العُليا» بخفض السكر بالدم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح طبيب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن عمل تدليك “مساج” للشفة العليا، يؤدي إلى خفض نسبة السكر بالدم.
وأبان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه انتشر مقطع في “اليوتوب” ينصح مرضى السكري بإيقاف الأدوية وعمل “مساج” للشفة العُليا لخفض السكر في الدم، مؤكداً أن هذا كلام أقل ما يقال عنه أنه غير صحيح.
وكان النمر قد أكد في تغريدة سابقة أن النسبة الصحية للسكر التراكمي بالدم يجب ألا تزيد عن 7 % لتفادي مضاعفات السكري.
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