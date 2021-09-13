شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح صحية يجب الاهتمام بها بمطبخك لضمان سلامة الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضير وجبات الطعام يتطلب الحذر الشديد للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء فاستهلاك غير مطبوخ جيدًا أو نيئًا يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي أو الانزعاج الهضمي، وتقدم السطور التالية بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على الطهي بأمان وصحة، وفقا لتقرير لموقع time now news.

بعض النصائح الصحية للمطبخ وتجهيز الطعام بأمان

اختر زيوتك بحكمة: تعتبر الزيوت مكونًا مهمًا للطهي وتستخدم في تحضير كل طبق تقريبًا. يمكن أن يؤدي الاختيار غير الصحي للزيوت إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الكوليسترول والسمنة، وبالتالي يجب انتقاؤها بعناية يجب على المرء أيضًا أن يضع في اعتباره جزء الزيت المستخدم لتجنب الاستهلاك المفرط.

-حفظ الطعام بالثلاجة بطريقة صحيحة: ثلاجتك هي مخزن جميع المواد الغذائية القابلة للتلف رص ثلاجتك جيدًا لضمان الصحة وسلامة الغذاء قم دائمًا بتغطية الوجبات المطبوخة قبل تخزينها ، وقم بتخزين كل عنصر في حاويات مختلفة ، وافصل الفواكه والخضروات واللحوم قبل تخزينها ، وتجنب تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة يمكن أن تتسبب طرق التخزين غير المنظمة وغير الصحية في إنبات الجراثيم الضارة وتجعل الطعام يفقد العناصر الغذائية الأساسية ويدمر قوامه.

كن حذرًا مع التوابل: غالبًا ما يتم إضافة التوابل والتوابل إلى الأطباق لتحسين النكهة ومع ذلك ، فإن العديد من التوابل المصنعة تجاريًا تأتي مع كميات غير صحية من المواد الحافظة والملح والسكر هذا يستدعي الاستخدام الواعي للمكونات مثل الملح والسكر والكاتشب كبديل صحي ، يُنصح باستخدام التوابل محلية الصنع.

اعتني بالأساسيات الأخرى وأسطح المواقد: يجب دائمًا الاهتمام بأسطح الطهي وألواح التقطيع ومفارش الصحون ومفارش المائدة لأنها أكثر عرضة لإنبات البكتيريا والفطريات والجراثيم الضارة الأخرى يجب تنظيف وتعقيم أسطح الطهي وألواح التقطيع بانتظام يجب تغيير أغطية الصحون ومفارش المائدة وغسلها يوميًا أيضًا ، يجب استخدام ألواح التقطيع المنفصلة للأطعمة النباتية وغير النباتية.

-خزن لحومك جيدًا: إن طريقة تخزين اللحوم مهمة فيما يتعلق بالصحة الفريزر الخاص بك قادر على تخزين اللحوم المجمدة، ومع ذلك، فهو ليس بنفس قوة الفريزر العميق الذي يعرض اللحوم لخطر التلف إذا لم يتم استهلاكها قريبًا تأكد من تخزين اللحوم في مكان جاف وبارد بعد غلقها بشكل صحيح في وعاء أيضا، تناوله في غضون 7 أيام.