طريقة عرض المنتجات في السوبر ماركت يمكن أن تُحسن الصحة!

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يمكن أن يؤدي تعمد توزيع وعرض المنتجات في محلات السوبر ماركت بحيث توضع الفاكهة والخضراوات عند المدخل، ويتم إزالة أصناف الحلويات من مكان الخروج القريب إلى تشجيع عمليات شراء صحية، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن PLoS Medicine.

أفادت نتائج دراسة، أجراها باحثون من جامعة ساوثهامبتون بالتعاون مع سلسلة متاجر أيسلندا الغذائية المحدودة، بأن خطة حكومة المملكة المتحدة لحظر وضع الوجبات السريعة في أماكن بارزة بالمتاجر يمكن أن يؤدي إلى تحسن النظم الغذائية.

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استهلاك أكثر للخضراوات والفاكهة

قالت كريستينا فوجل باحثة التغذية بالصحة العامة بجامعة ساوثهامبتون إن "تغيير مخططات [عرض المنتجات] في السوبر ماركت يمكن أن يساعد المستهلكين على اتخاذ خيارات غذائية صحية".

تشير نتائج الدراسة إلى أن تصميم المتجر الصحي يمكن أن يؤدي إلى بيع ما يقرب من 10000 جزء إضافي من الفاكهة والخضراوات وتقليل شراء نحو 1500 جزء من الحلويات أسبوعيًا في كل متجر.

منتجات صحية أو غير غذائية

في الدراسة، أعيد تشكيل تصميم ثلاثة متاجر آيسلندية في إنجلترا لتشمل قسمًا موسعًا للفواكه والخضراوات عند مدخل كل متجر. تمت إزالة عناصر الحلويات من الأرفف القريبة من نقاط الخروج واستبدالها بالماء أو العلكة الخالية من السكر أو المواد غير الغذائية مثل مناديل التنظيف ومزيل العرق وغسول اليدين وبلسم الشفاه ومسكنات الألم والمناديل ومعجون الأسنان والصابون.

أنماط الاستهلاك الغذائي

راقب الفريق البحثي مبيعات المتاجر خلال تجربة التصميم الجديد التي استمرت ستة أشهر، وتم أيضًا تتبع عمليات الشراء والأنماط الاستهلاك الغذائي لـ 62 من العملاء المنتظمين، جميعهم من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا.

قارن الباحثون النتائج من المتاجر الثلاثة المشاركة مع ثلاثة متاجر أخرى لها مستويات مبيعات مماثلة وملفات تعريف للعملاء علاوة على أنها تتواجد في مناطق ذات مستويات مماثلة اجتماعيا واقتصاديا لكنها حافظت على التصميم الطبيعي.

كشفت نتائج التجارب أن التغييرات البسيطة في عرض المنتجات لكل متجر أدت إلى انخفاض في مبيعات الحلويات وزيادة في مشتريات الفاكهة والخضراوات عبر المتجر.

خيارات منزلية وفردية أفضل

في الواقع، وجد الفريق البحثي أن مبيعات الفاكهة والخضراوات زادت بمتوسط 6170 حصة أسبوعيًا بعد ثلاثة أشهر وفقًا للتخطيط الجديد و9820 بعد ستة أشهر - بينما انخفضت مبيعات الحلويات الأسبوعية بمقدار 1575 عنصرًا بعد ستة أشهر. كما توصل الباحثون إلى أن التغييرات اشتملت على مشتريات منزلية أكثر من الفاكهة والخضراوات وخيارات غذائية فردية أفضل.

وعلى المستوى المحلي، قالت الباحثة وعالمة الأوبئة جانيس بيرد: "تقدم هذه النتائج أدلة جديدة تشير إلى أن الحظر الذي تفرضه حكومة المملكة المتحدة على وضع الأطعمة غير الصحية في أماكن بارزة عبر منافذ البيع بالتجزئة يمكن أن يكون مفيدًا للنظام الغذائي للسكان".

علاج سمنة الأطفال

قال مات داونز، رئيس قسم تطوير التنسيق في سلسلة السوبر ماركت: إن مساهمة الشركة في دعم هذه " الدراسة طويلة الأمد وتقييم كيفية تأثير وضع المنتجات في محلات السوبر ماركت على النظم الغذائية لعملائنا، سوف يسهم بشكل مؤثر في وضع حد لمشكلة متنامية هي بدانة الأطفال، حيث إن صناعة البيع بالتجزئة لها دورها في معالجة هذا الأمر".

تقليل السعرات الحرارية

قال الباحثون إن دراستهم أكثر شمولاً من الأبحاث السابقة حول الفوائد الصحية لاستراتيجيات التوزيع المختلفة، والتي تميل إلى التركيز فقط على مواقع فردية (مثل الخروج) أو وضع طعام صحي وغير صحي معًا، بالإضافة إلى استكشاف تأثير التغييرات الأوسع التي تهدف إلى تقليل تعرض المستهلك لفرص السعرات الحرارية.