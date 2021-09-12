شكرا لقرائتكم خبر عن علامات السرطان التي تتجاهلها النساء.. أبرزها تغير لون الجلد والحكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الثدي هو السرطان الأكثر شيوعا في النساء، لذا يجب ألا تتجاهلي أبدًا تغيرات اللون أو النسيج في الجلد حول الثدي أو الحلمة، فيمكن أن تكون الحكة أو الألم من العلامات وإذا شعرت بوجود كتلة، فقومى بإجراء فحص الطبى للثدى فورا.

ووفقا لموقع " breastcancer" قال توماس صامويل، طبيب الأورام في كليفلاند كلينك الأمريكية: "نوصي النساء بإجراء فحص للثدي من قبل الطبيب في سن 25 عامًا تقريبًا".





وأوضح " صامويل، أن النزيف المهبلي غير الطبيعي هو عرض آخر يجب التعامل معه بجدية، أكثر من 90 % من النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم تعانين من هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون الانتفاخ وعسر الهضم وضغط الحوض علامات على سرطان المبيض أو الرحم.

وطالب " صامويل" بعدم تجاهل السعال المزمن فيمكن أن يشير إلى سرطان الرئة الذي يعد السبب الرئيسي للوفاة من السرطان لدى النساء، لافتا إلى أن فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية والإرهاق المزمن من أعراض أنواع مختلفة من السرطان.

وتابع " صامويل " قائلا : "لا تتجاهلى أبدًا تغيرات الجلد ، خاصة إذا تغير حجم الشامة أو شكلها أو لونها،حيث تتزايد معدلات الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني، خاصة عند النساء الأصغر سناً".

قال بريان سلوموفيتز، طبيب أورام أمراض النساء في Broward Health: "علينا أن نركز على الفحوصات المنتظمة ، والفحص الروتيني ، موضحا أن الدم في البراز والتغيير في عادات الأمعاء، مثل الإسهال المستمر أو الإمساك ، من الأعراض الأخرى التي يجب أخذها على محمل الجد يمكن أن تكون مؤشرات لسرطان القولون والمستقيم.

وبحسب أخر الإحصائيات هناك حوالي 8.5 مليون امرأة حول العالم يصبن بالسرطان كل عام، وفي الولايات المتحدة ، ستصاب واحدة من كل ثلاث نساء بنوع من السرطان خلال حياتها، يمكن أن يؤدي اكتشاف العلامات مبكرًا إلى إنقاذ الأرواح ، ولكن هناك بعض النساء تميل إلى تجاهل ظهور بعض الأعراض .