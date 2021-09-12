شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لكبار السن لمواجهة الموجة الرابعة لكورونا.. راقب الأعراض ومارس الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت متغيرات فيروس كورونا تشكل خطرا على جميع الفئات العمرية، لاسيما كبار السن لأنهم أكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة التي تهدد حياتهم عند الإصابة بالعدوى، خاصة أن فيروس كورونا يسبب التهابات الجهاز التنفسي، التي قد تتراوح من خفيفة إلى الشديدة التي قد تودى بالحياة، طبقا لتقرير نشر في موقع Healthline.

واكد التقرير أنه الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما قد يتعرضون لصعوبات من أجل التعافي من كورونا، لذا يُنصح الخبراء كبار السن بضرورة الالتزام ببعض الاحتياطات والإرشادات للوقاية من العدوى، خاصة أن الجهاز المناعى للمسنين يكون ضعيف للغاية ولم يتمكن من درء العدوى.

وحدد التقرير عدد من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا والتي تشمل في الإصابة أمراض القلب الخطيرة مثل قصور القلب أو مرض الشريان التاجي أو اعتلال عضلة القلبأو المرض الكلوي، وأيضا مرض الانسداد الرئوي المزمن .

ونصح الخبراء كبار السن ببعض الإرشادات الواجب اتخاذها للوقاية من العدوى:

1.لابد من مراقبة الأعراض إذا شعرت بالاصابة وتلقى العلاج في مرحلة مبكرة للتغلب على المضاعفات الشديدة للفيروس وتتمثل تلك العلامات في الشعور بالحمى أو التعب والسعال والصداع وفقدان حاستى الشم والتذوق.

2. الاعتناء بالنظافة الشخصية خاصة غسل اليدين لمدة 20 ثانية على مدار اليوم والالتزام بالاستحمام وتغيير الملابس عند العودة من الخارج.

3. تجنب التواجد بالأماكن المزدحمة والالتزام بالتباعد الاجتماعى.

4. لابد من ارتداء الكمامة حتى إذا تلقيت لقاحات كورونا.

5. احرص على تناول لقاحات فيروس كورونا التي تحميك من العدوى.

6. احرص على تناول نظام غذائى صحى يعتمد على الأطعمة الغنية بفيتامين سى التي تعزز مناعتك.

7. احرص على ممارسة التمارين الرياضية مثل اليوجا أو رياضة المشى التي تنعكس على مناعتك.