بيانات أمريكية تكشف أن غير المطعمين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بحوالي 11 مرة

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أظهرت دراسة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الأشخاص غير المطعمين ضد كوفيد-19 كانوا أكثر عرضة للوفاة بالمرض 11 مرة وأكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بسبب المرض بـ10 مرات.



ونظرت الدراسة في 600 ألف حالة إصابة بكوفيد- 19 في 13 ولاية أمريكية خلال الفترة الممتدة بين أبريلإلى منتصف يوليو الماضيين.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض، روشيل والينسكي، الجمعة: "خلاصة القول هي: لدينا الأدوات العلمية التي نحتاجها للتعامل مع هذا الوباء. والتطعيم فعال وسيحمينا من المضاعفات الخطيرة لكوفيد-19".

ونقلاً عن الدراسة، أكدت والينسكي أن غير الملقحين كانوا أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 بحوالي 4.5 مرة، نقلاً عن "سي إن إن".

ومع وجود أكثر من 75 مليون أمريكي مؤهل لم يتلقو التطعيم بعد، وإجهاد المستشفيات في العديد من الولايات، والمخاوف من أن الحالات الإصابة يمكن أن ترتفع أكثر في الخريف، يسعى الخبراء والمسؤولون لإبطاء جائحة كوفيد-19.

ومن جانبه، قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي لشبكة "سي إن إن" يوم الخميس: "الأمر الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين ... 160 ألف حالة إصابة في اليوم ليست حيث نريد أن نكون"، مضيفاً إنه "ولسوء الحظ، هذا هو المكان الذي نحن فيه الآن".

وأشار فاوتشي إلى أن قمع الفيروس يعد "نهاية اللعبة" للجائحة، ومن الناحية المثالية، ستحصل الولايات المتحدة على أقل عدد ممكن من حالات الإصابة، ولكن الهدف المعقول هو الحصول على أقل من 10 آلاف إصابة يوميا، على حد قوله.

وفي منتصف يونيو الماضي، قبل ارتفاع عدد الإصابات بسبب متحور "دلتا" الأكثر قابلية للانتقال، وصلت الولايات المتحدة إلى متوسط 7 أيام بحوالي 11 ألف إصابة جديدة يوميا، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

ويوم الخميس، حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة تفرض قواعد لقاح جديدة صارمة على العمال الفيدراليين وكبار أصحاب العمل وموظفي الرعاية الصحية، وهي متطلبات يمكن أن تنطبق على ما يصل إلى 100 مليون أمريكي.

ومن جانبه، قال الدكتور أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون، إنه حتى مع وجود كل من التطعيم وإجراءات التخفيف في مكانها الصحيح، فقد لا تعني نهاية اللعبة الاستئصال الكامل للمرض.

وأوضح جها الخميس أنه "بشكل أساسي، سينتهي (كوفيد-19) في اليوم الذي نحقق فيه مستوى كافٍ من المناعة السكانية، بحيث يصبح الفيروس مصدر إزعاج ولا يشكل تهديدًا".