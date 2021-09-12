شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: غسل الكمامة القماش لا يقلل من قدرتها على الوقاية من الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتائج دراسة بحثية بجامعة كولورادو بولدر الأمريكية، عن أنه على الرغم من أن أقنعة القماش القابلة لإعادة الاستخدام قد تبدو سيئة للارتداء، إلا أن غسلها وتجفيفها لا يقلل من قدرتها على تصفية الجزيئات الفيروسية.

وتؤكد الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Aerosol and Air Quality Research ، الأبحاث السابقة التى تؤكد أن وضع قناع قطني فوق قناع جراحي، بشكل مناسب على وجه الشخص، يوفر حماية أكثر من القماش وحده.

قالت الكاتبة الرئيسية مارينا فانس الأستاذ المساعد في قسم بول إم رادي للهندسة الميكانيكية: "إنها أخبار جيدة هذا القناع القطني الذي كنت تغسله وتجففه وتقوم بإعادة استخدامه لا يزال جيدًا لا تتخلص منه."

منذ بداية وباء كورونا، تم إنتاج ما يقدر بـ 7200 طن من النفايات الطبية يوميًا معظمها عبارة عن أقنعة يمكن التخلص منها.

وقال الخبراء: "لقد أزعجنا حقًا خلال بداية الوباء عند الخروج في نزهة أو الذهاب إلى وسط المدينة، ورؤية كل هذه الأقنعة التي يمكن التخلص منها تتناثر في البيئة".

لذلك قام العلماء في المختبر الوطني للطاقة المتجددة الأمريكي (NREL) بدراسة كيفية تأثير الغسيل والتجفيف على أقنعة القماش القابلة لإعادة الاستخدام.

كانت عمليتهم بسيطة للغاية: إنشاء مربعات قطنية مزدوجة الطبقات ، ووضعها في غسيل وتجفيف متكرر (حتى 52 مرة ، أي ما يعادل غسل أسبوعي لمدة عام) واختبارها بين كل 7 دورات تنظيف تقريبًا.

بينما لم يتم اختبار الأقنعة باستخدام أشخاص حقيقيين بدلاً من ذلك، تم تركيبها على أحد طرفي قمع فولاذي يمكن للباحثين من خلاله التحكم في التدفق المتسق للهواء والجزيئات المحمولة جواً، اختبر الباحثون الأقنعة باستخدام ظروف واقعية في الحياة الواقعية ، مع مستويات رطوبة ودرجات حرارة عالية لتقليد تأثير تنفسنا على القناع، بينما بدأت ألياف القطن في الانهيار بمرور الوقت بعد تكرار الغسيل والتجفيف ، وجد الباحثون أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على كفاءة ترشيح القماش.

كان التغيير الوحيد الملحوظ هو أن مقاومة الاستنشاق زادت قليلاً ، مما يعني أن القناع قد يشعر بصعوبة أكبر في التنفس من خلاله بعد بعض البلى.

يختلف شكل وجه كل شخص بشكل كبير لذلك اعتمادًا على شكل القناع ومدى ضبط الشخص له جيدًا، قد يكون مناسبًا أو لا يناسبه أظهرت الأبحاث السابقة أن القناع غير المناسب يمكن أن يسمح لما يصل إلى 50 % من الجزيئات المحمولة جواً التي نتنفسها ونخرجها بالإضافة إلى الفيروس.

ما هو القناع الذي يجب أن ترتديه؟

هذه الدراسة ليست الأولى التي وجدت أن أقنعة القماش توفر حماية أقل من الأقنعة الجراحية أو مزيج متعدد الطبقات من الأقنعة الجراحية والقماشية، قياس مدى جودة استنشاق الهواء من خلال الكمامة، حماية الشخص الذي يرتدي القناع، وليس تقليل الانتقال من المصدر.

وجدت هذه الدراسة أن أقنعة القماش القطنية ترشح ما يصل إلى 23 % من أصغر حجم للجسيمات (0.3) ميكرون) يمكن للفيروس أن ينتقل عبرها تم ترشيح الكمامات بدرجة أقل ، بنسبة 9% فقط.

وبالمقارنة ، قامت الأقنعة الجراحية بترشيح ما بين 42-88 % من الجزيئات الدقيقة، ووصلت كفاءة الترشيح للأقنعة القطنية الموجودة أعلى الأقنعة الجراحية إلى ما يقرب من 40 % من كفاءة الترشيح.

ولكن في حين وجدت هذه الدراسة أن أقنعة القماش وحدها توفر حماية أقل من الفيروس مقارنة بالكمامة متعددة الطبقات أو الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة، مثل الأقنعة الجراحية فإنها تظل معلومات مهمة لأولئك الذين يعتمدون على القماش لراحته وإمكانية تحمل تكاليفه وإمكانية إعادة استخدامه.