نصائح ذهبية للتخلص من التوتر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - القلق والتوتر من المشاعر السلبية التي يتعرض لها الكثيرون، فإذا كنت مضغوطًا سواء بسبب العمل أو بسبب شيء شخصي ، فإن الخطوة الأولى للشعور بتحسن حالتك النفسية هي تحديد السبب، فيقول الدكتور كاري كوبر، خبير الصحة المهنية في جامعة لانكستر ” هناك دائمًا حل لأي مشكلة “.

وخلال التقرير المنشور عبر موقع ” nhs”، قدم العديد من الحيل التي تساعد بشكل كبير في التخلص من التوتر ، ومنها:-

– ممارسة الرياضة

عند القيام بأي نشاط فأنت تشغل المخ عن التفكير في الأمور السلبية، ولذا عليك التعامل مع هذا الأمر عن طريق ممارسة التمارين الرياضية فهي تقلل من حدة المشاعر السلبية التي تشعر بها ، وتزيل أفكارك السلبية وتتيح لك التعامل مع مشاكلك بهدوء أكبر.

– تحديد السبب في الشعور بالتوتر

هناك حل لأية مشكلة، ولكن دون أن تصبح سلبي، فالتفكير بطريقة غير جيدة وسلبية يزيد من تفاقم المشكلة وعدم قدرتك علي التواصل مع الأخريين وأيضا سيطرة الشعور السلبي علي المخ.

– تواصل مع الأخرين

يمكن لشبكة دعم جيدة من الزملاء والأصدقاء والعائلة تخفيف مشاكل العمل ومساعدتك على رؤية الأشياء بطريقة مختلفة، والتقليل من حدة الشعور بالتوتر، فتساعدنا الأنشطة التي نقوم بها مع الأصدقاء على الاسترخاء، كما أن الضحك يعد مسكن ممتاز للتوتر.

– احصل علي وقت خاص بك

أبعد عن العمل يومان علي الأقل في الأسبوع، لأن هذه الطريقة تساهم في تقليل حدة الشعور بالتوتر، ولذا أصنع لنفسك بعض الوقت للتواصل مع الأخريين أو التنزه أو ممارسة الرياضة للتخلص من جميع المشاعر السلبية التي تعرضنا لها في باقي أيام الأسبوع.

– تحديد هدف

يساعد تحديد الأهداف والتحديات لنفسك سواء في العمل أو في حياتك علي التخلص من التوتر، ولذا يمكنك تعلم لغة جديدة أو رياضة جديدة.

– تجنب العادات غير الصحية

لا تعتمد على والتدخين وإدمان الكافيين كطرق للتأقلم مع الشعور بالتوتر والقلق.

– مساعدة الآخرين

أن الأشخاص الذين يساعدون الآخرين تقل لديهم حدة الشعور بالتوتر والقلق، فمن خلال أنشطة مثل التطوع أو العمل المجتمعي ، يصبحون أكثر مرونة.