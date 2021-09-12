خطوات أمريكية مرتقبة بشأن فيروس كورونا المستجد

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أعلن كبير أطباء الولايات المتحدة فيفيك مورثي، اليوم، أن الرئيس جو بايدن سيعلن خطوات جديدة لإبطاء انتشار كوفيد-19 قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ولم يحدد مورثي ماهية تلك الخطوات. وتبدأ الجلسة المقبلة للجمعية العامة يوم الثلاثاء.

وفي حديثه لشبكة «سي. إن. إن» اليوم، دافع مورثي عن جهود بايدن لتوسيع نطاق التطعيم في الولايات المتحدة.

وقال: «سيكون هناك المزيد من الإجراءات التي نواصل العمل عليها، وخصوصاً على الجبهة العالمية».

وقال بايدن، الخميس، إنه سيطالِب بتطعيم الموظفين الاتحاديين ضد كوفيد-19، وسيفرض على أصحاب الشركات الكبرى تطعيم الموظفين أو إجراء فحوص لهم على نحو منتظم.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة تبرعت بـ140 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.

وأضاف: «هذا هو (الدور) القيادي الأمريكي على المستوى العالمي، وهو مجرد بداية».