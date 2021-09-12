شكرا لقرائتكم فيديو وصور ضجة في الأردن.. بركة حمراء غريبة بجانب البحر الميت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال الساعات الماضية، انشغلت الأوساط الأردنية بانتشار صور لبركة حمراء في منطقة البحر الميت تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، ما استدعى تدخل وزارة الري للتعليق على الموضوع.

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فقد أكدت الوزارة في بيان، أن هذه البركة الحمراء التي ظهرت في منطقة البحر الميت معزولة عن البحر تماماً.

وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة، الأحد، إن فرقا مختصة من وزارة المياه أخذت عينات لفحص البركة التي تحوي المياه الحمراء، وأرسلت إلى المختبرات لتحليلها.

كما أوضح أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور ورودها.

الجدير ذكره أن منشورات كثيرة تحمل صوراً كانت تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن يتساءلون فيها عن تلك البركة الحمراء الذي ظهرت فجأة، حيث لاحظ الناس خروج مياه بلون مختلف.

وأفاد آخرون بأن منسوب المياه قد ارتفع في تلك المنطقة عن الطبيعي، إلى أن أكدت وزارة الري أن تلك بركة المياه هذه معزولة عن البحر ولن تؤثر على مياه البحر الميت أبداً.