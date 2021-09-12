صحة ورشاقة

ما هي آخر تطورات كورونا حول العالم اليوم الاحد؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 224 .2مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.65 مليار جرعة.

 

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 224 مليوناً و266 ألف حالة.

 

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و624 ألف حالة.

 

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و652 مليون جرعة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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