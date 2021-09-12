شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأمريكى للسيطرة على الأمراض: كبار السن يحتاجون لجرعة معززة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى (CDC) بيانات جديدة تشير إلى أن كبار السن لا يتمتعون بنفس الحماية التي يوفرها لقاح كورونا ضد دخول المستشفى عند الإصابة بالفيروس التاجى مثل الفئات الأخرى، ووفقًا لإحدى الدراسات، تبلغ فعالية اللقاح ضد دخول المستشفى حوالى 75٪ فقط بين البالغين بعمر 75 عامًا فأكثر، بينما تصل إلى 90٪ في الأشخاص الأقل من 75 عامًا.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي فإن البيانات الجديدة تؤكد أن كبار السن يجب أن يبدأوا في الحصول على جرعات معززة للقاح كورونا في غضون أسابيع، حيث أظهرت البيانات أن المناعة التي حصل عليها الأشخاص فوق سن 65 عامًا من لقاحات كورونا الأولية من المحتمل أن تبدأ في التلاشي.

يكون الانخفاض أكثر وضوحًا في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فما فوق، والذين هم معرضون بشكل متزايد لخطر دخول المستشفى أو الوفاة من فيروس كورونا، حتى عندما يتم تطعيمهم بالكامل.

وذكرت التقارير إن اللقاحات لا تزال تعمل بشكل جيد للغاية في وظيفتها الأساسية المتمثلة في إبقاء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا على قيد الحياة وخارج المستشفى - ولكن بالنسبة لكبار السن، فإن الحماية من اللقاحات ليست قوية.

تقدم التقارير حجة لتقديم لقاحات معززة للأمريكيين الأكبر سنًا قريبًا، مضيفة أيضًا أنه على الرغم من أن أكثر من 80٪ من البالغين فوق 65 عامًا قد تم تطعيمهم بالفعل، فقد لا يكون ذلك كافيًا لحمايتهم من المرض الشديد.

درست التقارير مدى جودة اللقاحات في الوقاية من الأمراض الشديدة ودخول المستشفى

وتتبع التقرير الأول 1،175 من المحاربين القدامى بالولايات المتحدة الذين تم نقلهم إلى المستشفى في خمسة مراكز طبية مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار سنهم وحالة التطعيم.

شملت الدراسة فقط المحاربين القدامى الذين تم تطعيمهم بالكامل بجرعتين من لقاحات فايزر أو موديرنا، باستثناء أي شخص يخلط بين اللقاحات، أو الذين حصلوا على لقاح جونسون.

ووجدت الدراسة أنه حتى بين المحاربين القدامى، ظلت الحماية من اللقاح ضد دخول المستشفى مرتفعة (بنسبة 95٪) لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل تحت سن 65 - حتى مع سيطرة متغير دلتا خلال الصيف، مما تسبب في بعض الإصابات الخفيفة في اللقاح.

ومع ذلك، في المحاربين القدامى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، كانت حماية اللقاح ضد دخول المستشفى أقل بكثير (حوالي 80 ٪) ، مما يشير إلى أن كبار السن ليسوا محميين بشكل جيد من العدوى مثل الآخرين.

قامت الدراسة الثانية بقياس مدى جودة جميع اللقاحات الثلاثة المصرح بها من الولايات المتحدة (فايزر وموديرنا وجونسون) في حماية الأشخاص من دخول المستشفى بسبب كورونا ، حيث ألقيت نظرة على أكثر من 32000 زيارة للمستشفيات والطوارئ في تسع ولايات أمريكية خلال الصيف.

تشير البيانات من تلك الدراسة إلى أن اللقاحات فعالة بنسبة 86٪ تقريبًا ضد دخول المستشفى بشكل عام ، لكن هذا الرقم ينخفض ​​إلى 76٪ بين البالغين الذين يبلغون من العمر 75 عامًا أو أكبر.

عندما تم استبعاد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا من المعادلة، كانت اللقاحات فعالة بنسبة 90 ٪ تقريبًا في منع دخول المستشفى.