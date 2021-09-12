شكرا لقرائتكم فيديو نادر من الفضاء لهجمات 11 سبتمبر.. كشفت عنه ناسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد مرور 20 عاماً على أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمية، نشرت وكالة "ناسا" صورة مروعة أظهرت الكم الهائل من الدخان الناجم عن الهجوم.

ونشرت الوكالة صوراً وثقها أحد روادها من الفضاء للهجمات في مدينة نيويورك، وقالت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إن رائد الفضاء فرانك كولبيرتسون كان على متن محطة الفضاء الدولية في عام 2001 وشهد الهجمات من الفضاء.

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كما أظهرت الصورة مشهد الدخان الكثيف الذي نتج عن هجوم البرجين متصاعداً إلى جهة الشرق من مدينة نيويورك.

وأحيت الولايات المتحدة أمس، ذكرى مرور 20 عاماً على تلك الفاجعة المروعة، التي أودت بحياة 3 آلاف شخص.

بايدن يحيي ذكرى الهجمات

فقد أحيا الرئيس الأميركي جو بايدن تلك المناسبة المريرة بزيارة كل موقع من مواقع تحطم الطائرات المخطوفة عام 2001، لتأبين ضحايا الهجوم المدمر.

يذكر أن الذكرى هذه السنة أتت بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب التي بدأتها القوات الأميركية في أفغانستان، قبل نحو 20 عاماً للقضاء على القاعدة الذي نفذ هجمات 11 سبتمبر.