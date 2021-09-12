شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض النقرس؟.. وما هي أعراضه وعلاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم شديد في القدمين مع ظهور تورم شديد بيها، بالإضافة إلي عدم القدرة علي الحركة، بالإضافة إلي ظهور تورم في العديد من مناطق الجسم، وعند الذهاب للطبيب يكتشف المريض أنه يعاني من النقرس.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأعراض وعلاجات مرض النقرس، وذلك وفقا لموقع "facty وhealthline". س: ماذا يجب أن تعرف عن مرض النقرس؟ س: ماذا يجب أن تعرف عن مرض النقرس؟ ج: يتسبب هذا المرض في الإصابة بالتهاب المفاصل المتواجدة في الجسم، ويظهر ذلك عن طريق تورم شديد في الجسم وخاصة الركبتين والقدمين، والسبب الأساسي في الإصابة هو ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم. س: ما هي الأعراض التي تشير إلي الإصابة بمرض النقرس؟

ج: -آلام شديد في مفاصل الجسم وخاصة القدمين. س: ما هي الأعراض التي تشير إلي الإصابة بمرض النقرس؟ج: -آلام شديد في مفاصل الجسم وخاصة القدمين.

- تورم في بعض أماكن الجسم، كالقدمين.

-عدم القدرة علي الحركة أو المشي علي القدم.

- احمرار شديد في بعض أماكن الجسم.

-يتعرض بعض الأشخاص المصابين بالنقرس إلي ارتفاع حرارة الجسم.





س: ما هي أسباب الإصابة بمرض النقرس؟ ج: هناك بعض الأشياء التي تزيد من فرص الإصابة بمرض النقرس، ومنها:

-وجود تاريخ وراثي للإصابة بالنقرس.

-زيادة كتلة الدهون في الجسم، أي الإصابة بالسمنة.

-ارتفاع نسبة ضغط الدم .

-ارتفاع نسبة السكر في الدم.

-الإكثار من تناول البروتين الحيواني وخاصة اللحوم الحمراء.