كل ما تريد معرفته عن أهمية البودرة المعدنية

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

تتمتع البودرة المعدنية (Mineral Powder) بقدرة تغطية عالية وتحتوي على مواد فعالة قيّمة وتساعد في الحصول على بشرة موحدة ومتجانسة.



وأوضحت مجلة "myself" المعنية بالجمال والموضة أن البودرة المعدنية غنية بأكسيد الزنك، الذي يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، ما يجعله سلاحا فعالا لمحاربة شوائب البشرة كالبثور والرؤوس السوداء.

كما تحتوي البودرة المعدنية على معادن من أحجار اللافا والطمي الطبي، ومن ثم يمكنها امتصاص اللمعان، الذي يجعل البشرة تبدو بمظهر سيئ.

وتشتمل البودرة المعدنية على معدن الميكا، وبالتالي فهي تمنح البشرة مظهرا مشرقا ومتوهجا يشع نضارة وحيوية.

وتمتاز البودرة المعدنية أيضا بأنها لا تتسبب في انسداد المسام، ما يجعلها مناسبة للبشرة الحساسة وغير النقية بصفة خاصة.

وأشارت "myself" إلى أن فرشاة كابوكي تعد أنسب فرشاة للبودرة المعدنية؛ حيث إنها تساعد على توزيعها بشكل متساو.