صحة ورشاقة

المغرب يسجل 3113 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة

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محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة المغربية مس السبت تسجيل 3113 حالة إصابة جديدة بفيروس ، ارتفاعا من 2668 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 902694.

 

كما سجل المغرب 52 وفاة جديدة، نزولا من 66 أمس، ليصل مجمل الوفيات جراء كورونا إلى 13488.

 

وتلقى المغرب امس شحنة جديدة من لقاح فايزر تضم 682 ألف جرعة.

 

وبلغ عدد التلاميذ المغاربة ما بين عمر 12 و18 عاما الذين حصلوا على اللقاح حتى أمس 646228 تلميذا.

 

كانت السلطات في المغرب قد أجلت دخول المدارس هذا العام حتى الأول من أكتوبر لإتاحة الفرصة أمام تطعيم التلاميذ "في أحسن الظروف".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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