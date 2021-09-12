المغرب يسجل 3113 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة

محمد الفلاح - الأحد 12 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة المغربية مس السبت تسجيل 3113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 2668 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 902694.



كما سجل المغرب 52 وفاة جديدة، نزولا من 66 أمس، ليصل مجمل الوفيات جراء كورونا إلى 13488.

وتلقى المغرب امس شحنة جديدة من لقاح فايزر تضم 682 ألف جرعة.

وبلغ عدد التلاميذ المغاربة ما بين عمر 12 و18 عاما الذين حصلوا على اللقاح حتى أمس 646228 تلميذا.

كانت السلطات في المغرب قد أجلت دخول المدارس هذا العام حتى الأول من أكتوبر لإتاحة الفرصة أمام تطعيم التلاميذ "في أحسن الظروف".