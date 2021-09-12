صحة ورشاقة

هتحميك من السرطان وتقوى مناعتك.. اعرف فوائد الخضروات الورقية لجسمك

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر الخضروات ذات الأوراق الخضراء مفيدة جدًا للصحة ويمنحنا الطاقة، حيث تحتوي الخضروات الورقية على وفرة من الفيتامينات والمعادن والألياف مما يجعلها مغذية للغاية كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، واتباع نظام غذائي غني بالأوراق الخضراء له أيضًا فوائد للوقاية من الأمراض، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. أفضل أنواع الخضروات الورقية تضيفها لنظامك الغذائى: الجرجير

نبات ليفي ذو أوراق خضراء، الجرجير له خصائص علاجية مذهلة وقد استخدم كعلاج عشبي لفترة طويلة، قد يكون من المفيد جدًا لتعزيز صحتك لأنه يستهدف الخلايا الجذعية السرطانية ويضعف تكاثرها وغزوها لخلايا الجسم، ويمكن إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي مع بعض الملح أو البهارات الأساسية بالإضافة إلى الأطعمة ذات النكهة المرة.

 

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الكرنب

يتكون من مجموعة من الأوراق السميكة وهو شائع جدًا، ويمكن أن يقلل الكرنب من خطر الإصابة بالسرطان ويمكن أن يقلل من أعراض سرطان المريء على وجه التحديد، كما أن الكرنب مفيد لتحسين صحة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي، يمكن أن يساعد الكرنب أيضًا في رحلة إنقاص الوزن.

 

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السبانخ

تشتهر السبانخ على نطاق واسع نظرًا لأنها مصدر غني بالعناصر الغذائية والمعادن التي تحسن صحتك، يمكن أن تحسن السبانخ إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم وتقلل من عيوب الأنبوب العصبي، إنها مليئة بحمض الفوليك وهو مفيد للوقاية من العديد من الحالات الصحية، ويجب تناول السبانخ النيئة مرة واحدة في اليوم لتحسين الصحة ومنع العديد من الحالات الصحية.

 

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الخس

الخس منخفض السعرات الحرارية والدهون والصوديوم، كما أنه مصدر جيد للألياف والحديد وحمض الفوليك وفيتامين سي، وهو مصدر جيد للعديد من المركبات النشطة بيولوجيا المفيدة للصحة.

 

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الكزبرة

من الفوائد التي توفرها أوراق الكزبرة هي أنها قد تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، ومكافحة الالتهابات، وتعزيز القلب والدماغ والجلد وصحة الجهاز الهضمي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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