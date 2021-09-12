صحة ورشاقة

اعرف إزاى تتعامل مع نوبات الصداع النصفي أثناء العمل من المنزل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تتعامل مع نوبات الصداع النصفي أثناء العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفي حالة منهكة تجعل من الصعب على الشخص العمل بشكل صحيح، حيث يمكن أن يجعل سيناريو العمل من المنزل الأمر أكثر صعوبة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، لذا نعرض عليك وفقا لتقرير موقع " thehealthsite " كيف يمكنك إدارة المشكلة.

 

7917c94c2a.jpg الصداع النصفي أثناء العمل من المنزل
 

الصداع النصفي هو أكثر من مجرد صداع نابض، حيث تسبب هذه الحالة العصبية ألمًا خافقًا شديدًا يمكن أن يبقيك في السرير لأيام، وقد يشمل ذلك أعراض مثل الألم، والتعب، والغثيان، والمشاكل البصرية، والتنميل والوخز، والتهيج، وصعوبة الكلام، وفقدان البصر المؤقت، وأعراض أخرى بسبب الحركة والضوء والصوت.

ونعرض فيما يلي بعض الطرق لمساعدتك في إدارة الصداع النصفي في المنزل.
  تبني أسلوب حياة صحي
 

قد يكون العمل من المنزل صعبًا، لكن الالتزام بجدول منتظم يعطي الأولوية لصحتك الجسدية والعقلية، ويمكن أن يساعدك على تجنب الصداع النصفي. يرتبط الصداع النصفي بتناول وجبات صحية في الأوقات المناسبة أو تناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم.

سيساعدك أخذ فترات راحة منتظمة من العمل على تناول الطعام بشكل أفضل ومنع إجهاد العين الناجم عن الوقت المفرط أمام الشاشات، يمكن أن يساعدك إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل الإقلاع عن التدخين وتقليل شرب الكحوليات، وكذلك الحفاظ على أنماط النوم الجيدة وممارسة بانتظام ، في إدارة الصداع النصفي.

c904fb7c90.jpg

ابحث عن بيئة هادئة

يمكن أن تؤدي التعديلات الواعية على بيئتك وتعلم تهدئة أعصابك إلى تحسين الصداع بشكل كبير، وتشير الدراسات إلى أن حوالي 90 % من المصابين بالصداع النصفي يعانون من حساسية تجاه الضوء، وإحدى طرق إدارة ذلك هو أخذ قسط من الراحة وإطفاء الأنوار وتجربة العلاج بالحرارة، قد يجعلك الصداع النصفي أكثر حساسية للضوء والصوت، استرخِ في غرفة مظلمة وهادئة، وإذا استطعت، احصل على قسط من الراحة.

fb82811692.jpg

طلب المساعدة الطبية

عندما يكون لديك صداع شديد يتعارض مع أنشطتك اليومية، يجب عليك طلب المشورة الطبية، حيث يتردد العديد من المصابين بالصداع النصفي في طلب الرعاية الطبية، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك نقص الوعي بشدة الصداع النصفي، وقلة الوقت بسبب طلب جداول العمل من المنزل، أو في الآونة الأخيرة، انخفاض في مواعيد العيادة الشخصية بسبب فيروس .

 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا