5 طرق لتنظيف الرئتين عند المدخنين.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2021 11:48 مساءً

يعتبر التدخين من أكبر الأخطار الصحية على صحة البشر، فهو يودي كل عام بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة في أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 7 ملايين يتعاطونه مباشرةً ونحو 1,2 مليون من غير المدخّنين يتعرضّون لدخانه دون إرادتهم.

ينصح الأطباء والمنظمات الطبية المعنية، ببعض التقنيات التي يمكنك القيام بها في المنزل لتنظيف الرئة وتحسين التنفس.

5 طرق لتنظيف الرئتين عند المدخنين، وفقًا لموقع “Medical News Today”

1-البخار

البخار له خصائص علاجية تعمل على تنظيف الممرات الهوائية، ما يحسن من عملية التنفس عند المدخن، حيث يتسبب التدخين في جفاف الأغشية المخاطية الموجودة في الشعب الهوائية، ما يؤدي إلى عدم تدفق الدم إلى الرئة ويتسبب في إصابتها بالأمراض.

2-الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر أحد المشروبات الصحية المستخدمة في الطب البديل، حيث يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ما يؤدي إلى تقليل الالتهاب في الرئتين، فضلًا عن غنى الشاي الأخضر بالمركبات التي تحمي أنسجة الرئة من آثار استنشاق التدخين الضارة

3-الأطعمة المضادة للأكسدة

تناول بعض الأطعمة وخاصًة التي تحتوي على المواد المضادة للأكسدة، والموجودة في الخضروات الورقية والزيتون والفواكه مثل الكرز، والمكسرات عين الجمل والحبوب مثل الفاصوليا والعدس تحمي هذه الأطعمة الرئتين من تراكم المخاط،فضلًا عن تخفيف حدة الأعراض خلال الإصابة

4-ممارسة التمارين الرياضية

يعتبر المدخنون أكثر الأشخاص عُرضة للإصابة بأمراض الربو والتليف الرئوي، لذا ينصح الأطباء بضرورة ممارسة التمارين الرياضية، ومنها تمارين التنفس، التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتقوي عضلات الصدر، ما يجعل الصدر أكثر كفاءة في إنتاج الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي سهولة تنظيف الرئة.

5-السعال

يساعد السعال على طرد السموم من الرئتين، وذلك لأنه يتحكم في المخاط المتراكم على الرئتين ويرسله إلى الشعب الهوائية، ويعتبر أحد التمارين الهامة التي يوصي بها الأطباء للتخلص من المخاط وتنظيف الرئتين عند المدخنين، خاصًة لأولئك الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي.