شكرا لقرائتكم خبر عن من ارتفاع ضغط الدم إلى النوبات القلبية.. اعرف الملح بيعمل ايه فى أعضاءك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني حوالي نصف إجمالي سكان العالم من أحد الأمراض المزمنة وأكثرها شيوعًا مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وما إلى ذلك، ولكن هل فكرت يومًا في ما الذي يسبب لك هذه الحالات؟

وفقا لتقرير موقع " healthline"، فأن ما تأكله مهم نعم، ووفقًا للخبراء، يمكن أن تؤدي واحدة من أكثر التوابل شيوعًا التي يتم استخدامها في الطعام الذي تتناوله إلى حدوث هذه الحالات، وهو الملح ، حيث يعد تناول الكثير من الملح في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يكون له بعض الآثار غير السارة على صحتك العامة ، على المدى القصير والطويل.

ما هو مقدار الملح أكثر من اللازم؟

يتكون الملح من 40٪ صوديوم و 60٪ كلوريد، وهي واحدة من المكونات الشائعة التي تستخدم في الطعام لتحسين المذاق، ومع ذلك ، هناك شيء مهم يجب ملاحظته هنا، وهو أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يضر بصحتك. إذن ، ما مقدار الملح الذي يجب أن تستهلكه في اليوم؟ يقترح الخبراء على المرء ألا يأكل أكثر من 6 جرام من الملح يوميًا (للبالغين) وبالنسبة للرضع ، فإن الرقم هو 2 جرام.

هل يمكن أن يؤدي الملح إلى شيء خطير؟

نعم، يمكن أن يتسبب استهلاك الكثير من الملح في اليوم في بعض الآثار الصحية الشديدة طويلة المدى التي يجب أن تعرفها، وفيما يلي قائمة بهذه الأمراض إلى جانب علامات التحذير الخاصة بها.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم شائع جدًا بين كبار السن، ومع ذلك ، يمكن الآن رؤيته أيضًا بين الشباب، وكل ذلك بفضل نمط الحياة غير الصحي وعادات الأكل السيئة، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح في وجبتك إلى تدفق حجم دم أكبر عبر الأوعية الدموية والشرايين.

وهذا يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم في الجسم ويمكن أن يصبح قاتلاً في بعض الأحيان، بعض العلامات التحذيرية لارتفاع ضغط الدم هي – الشعور بصداع مزمن ، نزيف في الأنف ، ألم في الصدر ، صعوبة في التنفس ، إلخ.

يزيد من مخاطر الاصابة بالسرطان

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح يوميًا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، وبحسب الخبراء ، فإن الحميات الغذائية الغنية بالملح يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة من خلال التسبب في قرحة في المعدة أو التهاب داخل المعدة، بعض الأعراض التحذيرية لسرطان المعدة هي - الغثيان وآلام المعدة وعسر الهضم وفقدان الشهية وما إلى ذلك.

يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم والذي بدوره يمكن أن يسبب نوبة قلبية أو أمراض القلب والأوعية الدموية الحادة، بعض الأعراض التحذيرية لأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة هي - ألم الصدر المزمن ، والخفقان ، والدوخة ، وصعوبة التنفس ، والعطش ، وعدم انتظام ضربات القلب ، وما إلى ذلك.