المملكة السعودية تسجل انخفاظا ملحوظا في إصابات كورونا

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 545912 حالة.



وأكدت الصحة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8617 حالة وفاة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 75 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 534983 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2312 والحالات الحرجة 528 حالة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضا ملحوظا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتا النظر إلى أن متحور "دلتا" هو السائد عالميا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.