تعرفوا على أطعمة تحارب القلق

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت دراسة جديدة أن ما يقرب من 6.8 مليون مواطن أمريكي يتأثر بمرض اضطراب القلق العام كل سنة. وقد يعاني الأشخاص المصابون بالقلق أيضًا من أعراض جسدية، مثل آلام المعدة والصداع، بحسب الجمعية.

وفي هذا المجال، نشر الدكتور محمد أوز، اختصاصي جراحة القلب، عبر “تويتر”، رابطاً لمقال يعود إلى عام 2017، زعم أن بعض الأطعمة يمكن أن “تهدئ من توترك وقلقك”. نصت التغريدة على أن “القلق يمكن أن يصبح مشكلة منهكة للجسم. ويجب معالجتها بشكل طبيعي بهذه الأطعمة”.