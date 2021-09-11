تعرفوا على أطعمة تحارب القلق

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كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة
شوكولاتة
أفادت دراسة جديدة أن ما يقرب من 6.8 مليون مواطن أمريكي يتأثر بمرض اضطراب القلق العام كل سنة. وقد يعاني الأشخاص المصابون بالقلق أيضًا من أعراض جسدية، مثل آلام المعدة والصداع، بحسب الجمعية.
وفي هذا المجال، نشر الدكتور محمد أوز، اختصاصي جراحة القلب، عبر “تويتر”، رابطاً لمقال يعود إلى عام 2017، زعم أن بعض الأطعمة يمكن أن “تهدئ من توترك وقلقك”. نصت التغريدة على أن “القلق يمكن أن يصبح مشكلة منهكة للجسم. ويجب معالجتها بشكل طبيعي بهذه الأطعمة”.
- الحمص هو واحد من الأطعمة التي تقاوم القلق، وأكد أوز أن الحمص يمكن أن يقلل من التوتر، وأضاف: “الحمص المحمص هو وجبة خفيفة مذهلة لدرء القلق لأنها غنية بفيتامين B6، وهو ضروري لدماغك لتصنيع السيروتونين”، بحسب ما ذكرت صحيفة “Everyday Health” الأمريكية.
- الشوكولاتة الداكنة وهي غنية بمضادات الأكسدة ومن المعروف أنها تزيد من مستويات السيروتونين. تشير دراسة نشرت عام 2009 في مجلة “Proteome Research” إلى أن تناول نحو 300 غرام من الشوكولاتة الداكنة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل إنتاج الكورتيزول (هرمون التوتر).
- شاي البابونج مدرج أيضًا في قائمة الأطعمة التي يمكن أن تقلل من القلق لدى الدكتور أوز، ويلاحظ أن هذا الشاي له خصائص مهدئة وتساعد على الاسترخاء. أشارت دراسة نشرت عام 2016 في “Phytomedicine” إلى أن استهلاك البابونج على المدى الطويل يمكن أن يقلل بشكل كبير من أعراض اضطراب القلق العام المتوسطة إلى الشديدة.