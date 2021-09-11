شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات خفيفة سريعة وصحية تحت 100 سعرة حرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تتبع نظامًا غذائيًا وتحاول إنقاص الوزن ، فأنت تحسب السعرات الحرارية في كل مرة تأكل فيها شيئًا، وغالبًا ما يخاف الناس من استهلاك سعرات حرارية إضافية، كما أن هناك الكثير من الالتباس حول ما تأكله وما لا يجب تناوله ضمن عدد السعرات الحرارية.

وعندما تتبع نظامًا غذائيًا، يمكن أن تصيبك آلام الجوع في أي وقت، وفي مثل هذه الحالة ، تحتاج إلى البحث عن بدائل صحية لا تضيف إلى جسمك المزيد من السعرات الحرارية، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" إليك بعض المواد الغذائية الصحية التي يمكنك تناولها لقتل آلام الجوع بـ 100 سعر حراري فقط أو أقل.

اللوز

يمكن أن يساعدك اللوز على التعامل مع الجوع بسرعة، فيمكنك تناول 14 حبة لوز لسد جوعك دون إضافة إجمالي 100 سعرة حرارية، سيوفر اللوز أيضًا فوائد صحية أخرى مثل تحسين الصحة العقلية ، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، ومستويات السكر في الدم المتوازنة، كما سيساعدك اللوز أيضًا على إنقاص الوزن بنجاح لأنه سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

البرتقال

يتمتع البرتقال بطعم رائع وغني بالفيتامينات والألياف الأساسية، ستضيف حبتان برتقالة متوسطة الحجم أو برتقالة كبيرة ما يصل إلى 60 سعرة حرارية فقط. يمكنك بسهولة العثور على برتقالة واستهلاكها دون التفكير في الأمر، كما أن المذاق المنعش للبرتقال سوف يرفع من مزاجك.

عصير الفاكهة

هو مشروب منعش للغاية وصحي للغاية، إنها أيضًا طريقة رائعة للحد من الجوع، سوف يغذي جسمك، يمكنك تحضير عصير التوت أو نصف موزة، أيضا ، اختر العسل بدلا من السكر لإضافته إلى العصير الخاص بك للحد من عدد السعرات الحرارية.

الفشار

الجميع يحب الفشار من الأطفال إلى الكبار، والفشار هو وجبة خفيفة واحدة ستمنحك أقصى درجات الرضا مع عدد أقل من السعرات الحرارية، ستة أكواب من الفشار ستضيف 100 سعرة حرارية فقط ولكن لا تختار الفشار المحشو بالزبدة، سيوفر لك الفشار أيضًا الألياف التي ستحافظ على صحة الجهاز الهضمي.