دراسة: قلة النوم تؤثر على صحة الدماغ

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة لمدة أسبوعين عرضة لمخاطر عديدة على صحة الدماغ.



وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن دراسة ميدانية كشفت أن من ينامون أقل من 6 ساعات يوميا أدّوا أداء سيئا في الاختبارات المعرفية والانعكاسية، مثل الأشخاص الذين تم حرمانهم من النوم لمدة ليلتين كاملتين.

ويحتاج الدماغ إلى دورات نوم متواصلة من أجل تحصيل المهارات الجديدة، وتشكيل الذكريات الرئيسية، وإصلاح الجسم من التعب خلال اليوم.

وخلال النوم يعمل الجسم على إصلاح واستعادة نفسه على المستوى الخلوي.

وتؤثر قلة النوم بشكل مزمن على القدرة على الانتباه، وتعلم أشياء جديدة، والإبداع، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.

وتشير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن البقاء دون نوم لمدة 18 ساعة يضعف القدرة على القيادة.