سبب آخر يجعلك تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية!

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - قد ترغب في البدء بممارسة الرياضة إذا كنت ترغب في خفض مستويات القلق الخاص بك، بحسب دراسة جديدة.

قارن الباحثون السويديون الأشخاص الذين شاركوا في التزلج لمسافات طويلة عبر البلاد كشكل من أشكال التمرين مع أفراد غير متزلجين من عامة السكان.

وجد المؤلفون أنّ النشاط يقلل من خطر الإصابة باضطرابات القلق بحوالي 60 في المائة بشكل عام لدى الرجال والنساء.

في حين نظرت الدراسة على وجه التحديد في التزلج، من المرجح أن تقلل أي أشكال من التمارين من القلق، لكن الخبراء لا يعرفون بالضبط كيف.

تشير التقديرات إلى أنّ اضطرابات القلق، التي تتطور عادة في وقت مبكر من حياة الشخص، تؤثر على حوالي 10 في المائة من سكان العالم. كما أنها شائعة مرتين أكثر لدى النساء مقارنة بالرجال.

أجريت الدراسة من قبل مارتينا سفينسون وتوماس ديربورغ من قسم العلوم الطبية التجريبية، في جامعة لوند.

وتابع المؤلفان ما مجموعه 369 395 فرداً، سواء كانوا متزلجين أو غير متزلجين، لمدة تصل إلى 21 عاماً.

وقالت سفينسون لـ MailOnline: “لقد حققنا في عدد هؤلاء المتزلجين الذين تم تشخيصهم باضطرابات القلق مقارنة بالأشخاص من نفس الجنس والعمر من عامة السكان”.

“لقد وجدنا أنّ المجموعة التي لديها نمط حياة أكثر نشاطاً بدنياً لديها خطر أقل بنسبة 60 في المائة تقريباً للإصابة باضطرابات القلق على مدى فترة متابعة تصل إلى 21 سنة.

“يعتمد العدد الدقيق على النموذج الإحصائي، سواء عدلنا الجنس والعمر ومستوى التعليم أم لا. أساساً هو حوالي 58 إلى 62 في المائة، اعتماداً على النموذج.”

“نظرنا إلى هذا الارتباط بين نمط حياة نشط بدنياً وانخفاض خطر القلق في كل من الرجال والنساء.”

شارك المتزلجون في العينة في أكبر سباق للتزلج لمسافات طويلة عبر البلاد في العالم، Vasaloppet في السويد، بين عامي 1989 و2010.

كان على المتزلجين فقط المشاركة في Vasaloppet مرة واحدة لإدراجهم في عينة الدراسة، على الرغم من أنّ العديد منهم شاركوا عدة مرات.

بعد المرة الأولى التي شاركوا فيها، تمت متابعتهم لمدة تصل إلى 21 عاماً. فيما تم أخذ تشخيصات القلق من السجل الوطني للمرضى.

وقالت سفينسون لـ MailOnline: “تم جمع البيانات لأولئك الذين شاركوا في سباق التزلج (بحسب ضوابط مطابقة من عامة السكان) بين 1989-2010”.

“لذلك تم اتباع هؤلاء المتزلجين في عام 1989 لمدة 21 عاماً، في حين أنّ الشخص الذي يتزلج في عام 2000، على سبيل المثال، تمت متابعته لمدة 10 سنوات.

في حين قارن المؤلفون المتزلجين مع غير المتزلجين، فقد قارنوا أيضاً المتزلجين ذوي الأداء العالي مع المتزلجين ذوي الأداء المنخفض.

تم قياس الأداء على أنه الوقت الذي تمّ تطلبه لإكمال السباق، وهو يدلّ على أداء تمرين أعلى، وفقاً للمؤلفين.

وجدوا فرقاً ملحوظاً في مستوى أداء التمرين وخطر تطوير القلق بين المتزلجين من الذكور والإناث.

وقالت سفينسون: “أكثر ما فاجأنا هو اكتشاف كيف أثر الأداء البدني في سباق التزلج على خطر القلق في المستقبل بشكل مختلف لدى الرجال والنساء النشطين بدنياً”.

“لقد فوجئنا برؤية أنّ النساء ذوات الأداء العالي جسدياً لديهن خطر مضاعف تقريباً للإصابة بالقلق مقارنة بالنساء ذوات الأداء المنخفض.

“ومع ذلك، كان الخطر الكلي للحصول على القلق بين هؤلاء النساء ذوات الأداء العالي لا يزال أقل مقارنة مع النساء الأكثر نشاطاً بدنياً من عامة السكان.’

بالنسبة للرجال، لم يؤثر وقت الانتهاء من السباق بشكل كبير على خطر القلق.

وقالت سفينسون: “يبدو أنّ كلا الجنسين يستفيدان من النشاط البدني، على الرغم من أنّ المستوى الأمثل قد يختلف بين الرجال والنساء”.

وأضافت أنّه يجب مواصلة دراسة أسباب هذا الاختلاف الملحوظ.

في حين أنّ التزلج هو شكل محدد للغاية من التمارين، فإنّ دراسات أخرى تحقق في أشكال أخرى من النشاط البدني والتي “تشير إلى نفس الاتجاه”.

وقالت سفينسون: “قد تجد الدراسات التي تركز على رياضات معينة نتائج ومقادير مختلفة قليلاً لهذه الارتباطات”.

ويعزى ذلك على الأرجح إلى عوامل مهمة أخرى تؤثر على الصحة العقلية والتي لا يمكنك التحكم فيها بسهولة في تحليل الأبحاث.

“وقد أكدت الدراسات السابقة لهذه الفئة من السكان المتزلجين أنهم أكثر نشاطاً بدنياً بشكل ملحوظ خلال أوقات فراغهم ولديهم مستوى لياقة أعلى مقارنة بعامة السكان الذين لدينا كمجموعة تحكم مطابقة (بحسب العمر والجنس).”

تغطي هذه النتائج منطقة لم يتمّ التطرق إليها نسبياً، وفقاً للفريق، حيث ركزت معظم الدراسات السابقة على الاكتئاب أو المرض العقلي بدلاً من اضطرابات القلق التي تم تشخيصها لهذه الدراسة على وجه التحديد.

كما أنّ بعض أكبر الدراسات التي تبحث في هذا الموضوع شملت الرجال فقط، وكانت أصغر بكثير منم حيث حجم العينة، وكان لديها إما بيانات متابعة محدودة أو معدومة لتتبع الآثار طويلة الأجل للنشاط البدني على الصحة العقلية.