البرتقال أبو دمه مفيد لصحتك.. يحتوى على الأنثوسيانين لتحسين صحة القلب

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القاهرة - سامية سيد - ابدأ يومك بطريقة أكثر صحة.. مع عصير البرتقال أبو دمه، يقول الخبراء إن الفاكهة ذات اللون الأرجواني المحمر مليئة بالأنثوسيانين التي يمكن أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية والوظيفة الإدراكية.



البرتقال ذو اللون الارجوانى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتبر عصير البرتقال أبو دمه أكثر صحة من عصير البرتقال العادى لأنه يوفر أفضل مضادات الأكسدة.

تم ربط برتقال أبو دمه بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من السرطان وتحسين الوظيفة الإدراكية، يقول العلماء إن إجراء هذا التغيير في نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة، موضحين أنه لطالما كان عصير البرتقال عنصرًا أساسيًا في الإفطار الصحي، يقول الخبراء إن عصير البرتقال أبو دمه أفضل لأنه يوفر أفضل مضادات الأكسدة.

وقالت الصحيفة، إن البرتقال أبو دمه الذي يزرع في بلدان البحر الأبيض المتوسط الحارة، لونه أرجواني محمر ومليء بالأنثوسيانين، وهى المركبات الطبيعية الموجودة فى التوت الأزرق أو الأرجواني والكرنب الأحمر، والبطاطا الأرجوانية، لقد تم ربطها بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من السرطان وتحسين الوظيفة الإدراكية



البرتقال ابو دمه مفيد لصحتك

أكد عالما النبات كاثي مارتن وأوجينيو بوتيلي، من مركز جون إينيس في نورويتش، إن إجراء هذا "التغيير الصغير" في نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك ووزنك.

أضاف الدكتور بوتيلي، يجب عليك إدخالها في نظامك الغذائي، من الصعب جدًا الحصول على برتقال أبو دمه طازج الآن، لكن يمكنك الحصول عليه في شكل عصير، إنه مفيد لأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وجدت دراسات سابقة أجريت على الفئران ذات الوزن الزائد، إن أولئك الذين تناولوا عصير برتقال أبو دمه فقدوا وزنًا "بشكل كبير" مقارنة بأولئك الذين تناولوا الماء أو عصير البرتقال العادي، كما أوصى الباحثون بتناول العنب الأحمر بدلاً من الأخضر والأرجواني بدلاً من البرتقالي وحتى البطاطا الحلوة الأرجوانية بدلاً من العادية.

قال الدكتور بوتيلي، إنه بشكل عام، كلما رأيت أي شيء أرجواني أو أزرق، فهذا دليل على أنه يحتوي على الأنثوسيانين، وينطبق الشيء نفسه على عصير البرتقال أبو دمه، مضيفا، نعتقد أن الأنثوسيانين مميز بعض الشيء، حتى لو كان تغييرًا طفيفًا في عملية التمثيل الغذائي لديك، فهذا جيد."

وقالوا إن مشروبات أخرى حمراء أو أرجوانية، مثل عصير التوت البري، يحتوي أيضًا على مستويات عالية من الأنثوسيانين، لكنهم حذروا في معظم الأوقات من أن لديهم نسبة عالية من السكر.

الباحثون واثقون جدًا من التأثير المفيد للأنثوسيانين، فهم يسعون حاليًا للحصول على موافقة في الولايات المتحدة لبيع الطماطم المعدلة وراثيًا.

على عكس الصنف الأحمر التقليدي، فقد تم تصميمه ليكون لونًا أرجوانيًا عميقًا، وممتلئًا بمضادات الأكسدة القوية.

قال البروفيسور مارتن: "الطماطم الأرجوانية معدلة وراثيًا ومن الصعب جدًا الحصول على موافقة تنظيمية لزراعة الأغذية المعدلة وراثيًا في المملكة المتحدة لأغراض غير بحثية، الأمر مختلف في الولايات المتحدة، لذلك قمنا بإجراء إجراءات السلامة مع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، وسيقررون ما إذا كان آمنًا، مضيفا، نحن واثقون تمامًا من أننا سنتخذ هذا القرار بحلول نهاية هذا العام.