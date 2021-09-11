ماذا تعرفون عن التعب الكظري.. وكيف يزيد الوزن؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

كشف متخصصون في التغذية أن التعب الكظري، الحالة الصحية التي لا يعرفها الكثيرون، يمكن أن يساهم في زيادة الوزن وانخفاض الطاقة.

ووفقاً للباحثتين الأستراليتين سوزي بوريل وليان وارد، فإن “التعب الكظري” لا يعد حالة طبية معترفاً بها، لكنه يشمل أعراضاً تؤثر على كثيرين، ما يؤدي إلى الشعور العام بالإرهاق.

وحسب ليان وارد، فإن الغدة الكظرية تنتج مجموعة من الهرمونات الضرورية للصحة، وتشمل مشاكلها، الهضم، وتغير لون الجلد، والأرق، وضبابية الدماغ، والخمول، وزيادة الوزن، أو فقدانه، إضافة إلى فقدان شعر الجسم.

وتنصح ليان بالتركيز على جودة النوم والابتعاد عن الشاشات قبل النوم بساعة، وتعديل الوجبات الغذائية، وتناول المزيد من الخضار الورقية الخضراء، والدهون الجيدة.

من جهتها أكدت سوزي بوريل، ما قالته زميلتها ليان وارد، وأشارت إلى أن الأمر يستغرق حوالي ثلاثة أشهر للتخلص من حالة صحية شاملة مثل التعب الكظري، بالتركيز على النظام الغذائي، والتمارين الرياضية، والنوم الكافي، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.