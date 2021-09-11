تحذير طبي من استنشاق البخور لهذه المدة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

نقلت بوابة “أخبار اليوم” عن الطبيب أحمد الانصاري، الأستاذ المساعد في علوم السموم البيئية بجامعة الملك عبد العزيز، تحذيره من استنشاق البخور وذلك لأنه يعتبر من الروائح التي يفضلها كثير من الناس.

وأوضح الأنصاري أن البخور يسبب العديد من المشاكل التي تصيب الجهاز التنفسي بجسم الانسان، مشيرا إلى أنه يفضل عدم استنشاق البخور لمدة لا تزيد على 10 دقائق، لتفادي الإصابة بسرطان الرئة، حيث يؤثر الاستنشاق المفرط للبخور على الرئة مثلما تفعل السجائر والشيشة.

وكشفت دراسة سابقة التي أجرتها جامعة “نيويورك أبوظبي”، أن حرق البخور مرتبط بتغييرات تطرأ على الميكروبات الفموية، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بالالتهابات والأمراض بسبب حدوث خلل في الميكروبيوم الفموي، الذي يؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن الصحي.

ويسكن تجويف الفم مجتمع ميكروبيومي شديد التنوع، يؤدي دورا بارزا في الحفاظ على التوازن الصحي للشخص، وتتأثر الميكروبات الفموية وتكويناتها وإمكانياتها الوظيفية سلبا بتدهور صحة الأسنان وتناول الكحوليات ودخان التبغ.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام البخور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وأمراض الرئة، إذ يحتوي الدخان الصادر عن حرق البخور على نسب عالية من الملوثات، مثل أول وثاني أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت والمركبات العضوية المتطايرة الموجودة في التبغ أيضا.