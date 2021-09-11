إليكم هذه الحيل المبتكرة لمقاومة الغثيان والأرق

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

هل تعاني من الغثيان والتوتر أو قلة النوم بشكل متكرر؟ الدكتور أنتوني أيون، من ديترويت الأمريكية، لديه بعض الحيل الصحية التي يقول إنها تعمل بفاعلية.

شارك الدكتور أيون النصائح في مقطع فيديو بعنوان “الحيل المادية التي تعمل حقا” وانتشرت بسرعة مع 3.3 مليون مشاهدة على Tiktok.

كما شارك الفيديو 795000 متابع له على Instagram. وضع جراح التجميل المعتمد – المعروف باسم “جراح التجميل الأمريكي الشمولي” – على رأس قائمة الحيل طريقة للتخلص من الغثيان.

وقال في الفيديو: “استنشاق مناديل الكحول المبللة يستخدمه الأطباء والممرضات طوال الوقت للمساعدة في مقاومة الغثيان”.

ووجدت دراسة نشرت عام 2015 في دورية Annals of Emergency Medicine أن استنشاق أبخرة كحول الأيزوبروبيل قلل من الغثيان أكثر من 50 في المائة مقارنة بالعقاقير الأخرى، بما في ذلك الأدوية المضادة للغثيان التي تُعطى لمرضى العلاج الكيميائي.

ولم يجد الباحثون تفسيرا واضحا لذلك، لكنهم قالوا إن ذلك قد يمثل إلهاء عن الشعور بالغثيان. بمعنى أنه قد يكون من الممكن تحقيق نفس التأثير مع الروائح القوية الأخرى.

نصيحة أيون التالية، التي قد تكون مفيدة لمن يعانون من الأرق، هي أخذ ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني قبل النوم.

قال الدكتور أيون “زبدة الفول السوداني تحتوي على التربتوفان لمساعدتك على النوم”.

في الواقع، وجدت الدراسات أن حمض التربتوفان الأميني هو أحد المواد التي تدخل في إنتاج مادة السيروتونين في الدماغ التي تجعل النوم أسهل”.

أنهى الطبيب النصائح بنصيحة سريعة للتعامل مع التوتر: “حاول أن تغمض عينيك، واستنشق بالعد إلى أربعة ثم ازفر للخارج حتى العد إلى ثمانية. افعل ذلك عدة مرات وستشعر بتحسن كبير”.

في نهاية الفيديو، طلب الطبيب من متابعيه سماع رأيهم وكان لديهم الكثير ليقولوه. حول خدعة الكحول، كتب أحدهم: “إنها تساعد، لقد جربتها بنفسي. وجدت أيضا أن شرب البابونج يساعد كثيرا على الاسترخاء قبل النوم ويساعدني على النوم بشكل أسرع”.