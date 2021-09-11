طريقة المشي... هذا ما تكشفه عن أسرار صحتك

بيروت - نادين محمد - يمكن اكتشاف الحالة الصحية عن طريق الخضوع للفحوصات الطبية. لكن يمكن ذلك أيضاً من خلال مراقبة بعض الدلالات الظاهرة مثل طريقة المشي. فهي تكشف الإصابة ببعض الأمراض أو عدمها.

طريقة مشيك تكشف أمراضك



الخطوات القصيرة: إذا كنت تسيرين بخطوات قصيرة فمن الممكن أن يدلّ هذا على أنّك تعانين من مشكلة على مستوى مفاصل الركبتين.

تأرجح الأرداف: إذا كانت أردافك تتأرجح نحو اليمين واليسار أثناء مشيك، فقد يشير هذا إلى ضعف في عضلات ظهرك.

المشي مع إحداث ضجة قوية: قد يعود هذا إلى الشعور بالتوتر والضغط النفسي. لكنه قد يشير أيضاً إلى أنك بدأت تعانين من مشكلة فقدان الإحساس على مستوى القدمين.

جرّ القدمين: في حال المشي مع جرّ القدمين يجب الانتباه لأن من الأسباب المحتملة لذلك عدم القدرة على التحكم بالحركات ولين وضعف عضلات الفخذين.

المشي مع تأرجح الجسم: قد ترتبط طريقة المشي هذه بالتشنج على مستوى أحد أعصاب العمود الفقري.

المشي مع حركة تشبه القفز إلى الأمام: من الممكن أن يعني هذا حدوث تشنج على مستوى عضلات الساقين.

المشي مع العرج: من الأسباب المحتملة لذلك حدوث إصابة أو جرح ما أو اختلاف في الطول بين القدمين.

الطريقة الصحيحة للمشي



قبل المشي يجب الانتباه إلى الحذاء والتأكد مما إذا كان نعلاه متساويين ومتوازيين. فالحذاء غير المناسب قد يسبب التعب أثناء المشي وصولاً إلى التهاب المفاصل.

وعند المشي يجب أن يتجه الذراع الأيسر إلى الأمام بالتزامن مع الساق اليمنى ومن الأفضل عدم وضع اليدين في جيوب الملابس فهذا يمنع الجسم من أخذ الوضعية الصحيحة وقد يسبب انحناء العمود الفقري. وينصح الخبراء عادة بحمل حقيبة على الظهر بدلاً من حقيبة اليد أو الكتف وبعدم النظر إلى الهاتف الجوال أثناء المشي.

