صحة ورشاقة

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "حياة - فاكس"

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محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

وافقت فيتنام امس على الاستخدام الطارئ للقاح "حياة - فاكس" المضاد لفيروس ، لتكون سابع بلد يوافق على استخدام هذا اللقاح الذي يصنع من قبل شركة صينية وأخرى إماراتية.

 

 

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات أعلنت في مايو الماضي عن بدء إنتاج لقاح "حياة - فاكس" المضاد لفيروس كورونا، في إطار التعاون بين الإمارات والصين.

 

وأوضحت أن هذا اللقاح سيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة وسيتم تصنيعه بواسطة "سي إن بي جي 42"، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثا بين شركتي "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية و"جي 42" الإماراتية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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