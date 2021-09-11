إليك أفضل وقت لتناول الفاكهة في اليوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

الفاكهة باختلاف أنواعها، تعتبر جزءا أساسيا في نظام التغذية الصحي، ولكن ينبغي علينا مراعاة بعض الأمور للاستفادة منها بشكل تام؛ فهي تحتوي على سكر الفاكهة الطبيعي وكميته معتدلة، إلا أنه يجب عدم الإفراط في تناولها، وفقا لما نشره موقع دويتشه فيله.

ويرى بعض خبراء الصحة أن أنسب وقت لتناول الفواكه يكون في الصباح وعلى معدة فارغة، أي في وجبة الفطور.

فعند تناول الفاكهة على معدة فارغة يقوم الجهاز الهضمي بتفكيك السكر الموجود فيها بسرعة، وبالتالي يمكن الاستفادة بشكل أفضل من المواد الغذائية الموجود في الفاكهة، مثل الألياف وفيتامين “سي” (C)، كما تحتوي الفواكه على مواد مضادة للأكسدة يمكن أن تقلل الالتهابات في الجسم، وتناول الفاكهة على معدة فارغة يساعد على الاستفادة بأكبر قدر ممكن منها.

وتناول الفاكهة مع أطعمة أخرى يؤدي إلى تباطؤ الهضم، ويعود ذلك إلى انشغال الإنزيمات الهضمية بوظائف أخرى، مما قد يقود إلى عسر في الهضم وانتفاخ البطن ومشاكل في الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

وربما يكون تناول الفواكه مع وجبة الفطور أمرا غير معتاد لدى البعض، ولذا ينصح خبراء التغذية بالتعود على تناولها مع الفطور بشكل تدريجي، كتناول عصير الفاكهة.

ومن الأفكار المقترحة للفواكه في الإفطار تناول سلطة التوت البري، إذ يعد التوت من الفواكه التي تحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة، مما يجعل تناوله مناسبا في وجبة الفطور، فضلا عن أن سعراته الحرارية منخفضة جدا؛ لذا ينصح بمزج حبات التوت مع قليل من الفراولة، وإضافة قليل من اللوز أو الزبادي.