نصائح لكسر الملل عند إعادة شحن سيارتك الكهربائية.. تعرف عليها

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

قدمت شركة فولكسفاجن عدة نصائح لقتل الملل لدى مالك السيارة خلال انتظار إعادة شحنها خاصة لطرازها الكهربائي الجديد ID.4.



وقالت ،متوسط الوقت لإعادة شحن 90% من بطارية سيارات فولكسفاجن الكهربائية يبلغ 48 دقيقة.

وفي مقدمة تلك النصائح ، الجلوس داخل السيارة والاسترخاء، واستغلال المقاعد الأمامية للسيارة التي يمكن تعديلها للنوم.

والنصيحة الثانية، استغلال الوقت في تجديد النشاط بالتجوال في محيط السيارة أو إجراء تمرينات تمدد رياضية بعد فترة طويلة من الجلوس أثناء القيادة، أما الثالثة،فهي محاولة الاستمتاع بما يتوافر من سبل ترفيه داخل سيارة فولكسفاجن، من ضمنها، الإنترنت اللاسلكي، لمشاهدة مقاطع فيديو أو أفلام أونلاين.

النصيحة الرابعة، استغلال الخاصية المتميزة التي تتوافر بالمقاعد الأمامية بالسيارة ID.4 من فولكسفاجن، وتشمل أربعة برامج لإجراء التدليك مدمجة في المقعد الأمامي لتساعد السائق على تحمل القيادة لمسافات طويلة.

والنصيحة الأخيرة، يمكن للسائق ترك السيارة أثناء الشحن والقيام بجولة تبضع نظرا لأنه عادة ما يتمركز شاحن السيارة الكهربائية قرب مراكز تسوق كبرى.