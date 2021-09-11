شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف تحضر طبق سلطة صحى وتفيد جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السلطات هي أطباق متعددة الاستخدامات يمكن أن تكون خيارًا رائعًا للإفطار أو الغداء أو الوجبات الخفيفة إعداد وعاء جيد من السلطة ليس سهلاً كما يبدو أثناء تحضير السلطة، من المهم أن يكون لديك مزيج متوازن من المكونات لدعم الصحة العامة وفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS.

طريقة إعداد طبق سلطة جيد

يجب أن تكون ملونة بسبب التنوع .

يجب أن يكون مزيجًا من القوام مثل المطاطية والمقرمشة والجافة والرطبة والناعمة .

يجب أن يكون هناك توازن في درجة الحرارة والحلاوة والحموضة .

يجب أن تكمل المكونات بعضها البعض .

يجب ألا يكون هناك فائض من التوابل أو الصلصة .

يجب أن تتمتع السلطة الجيدة بالخصائص التالية:نصائح لتحضير السلطةفيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تحضير طبق سلطة صحي:إضافة البروتينات:

البروتينات ضرورية لنمو الجسم وتطوره أثناء تحضير سلطتك ، لا تنس إضافة قطع من اللحوم الخالية من الدهون يُنصح بالذهاب إلى اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي لأنها قليلة الدهون والسعرات الحرارية ولكنها غنية بالبروتين.

امزج الخضر:

لقد حان الوقت لتأكل الخضر وتلبية رغبات كبار السن لا تدع الخس والقرنبيط يتغلبان على الخضر الأخرى وأضف الخضروات الخضراء الأخرى مثل السبانخ والبازلاء والفاصوليا الخضراء والملفوف إلى السلطة لإضافة التنوع والمذاق.

إضافة الدهون الصحية:

تمامًا مثل العناصر الغذائية الأخرى، فإن الدهون الصحية مطلوبة أيضًا من قبل الجسم ويمكن أن تساعد في تحسين الكوليسترول وتعزيز صحة القلب أضف مصادر صحية للدهون مثل الأفوكادو والمكسرات (مثل الجوز والفستق واللوز) والأسماك الدهنية (مثل السلمون) إلى سلطتك لتعزيز النكهة والقوام.

التزيين بالفواكه المجففة والبذور:

بصرف النظر عن إضافة القرمشة والنكهة إلى السلطة، يمكن للفواكه الجافة والبذور أن تضيف كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والألياف والبروتين إلى سلطتك. يمكنك إضافة مكونات مثل الزبيب وبذور الشيا وبذور عباد الشمس والتمر.