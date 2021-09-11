رجيم حرق الدهون بالدهون



بيروت - نادين محمد - تتمحور عملية نحت الجسم حول بناء العضلات الخالية من الدهون وحرق الدهون الزائدة بشكل مستدام واختيار نظام غذائي غني بالبروتين. أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي نظام غذائي يمكن أن يساعدك في التخلص من بعض العادات السيئة مثل الكثير من الوجبات الخفيفة السكرية بالإضافة إلى مساعدتك على إنقاص الوزن بشكل صحي وآمن، ونحت جسمك.



ابتكرت رجيم الدهون الذي يساعد على خسارة الوزن بطريقة صحية خبيرة التغذية والمدربة البريطانية زانا موريس. وهو يقوم على الامتناع مؤقتاً عن تناول الاطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل النشويات والفواكه والسكاكر والتركيز على البروتينات مثل اللحوم والاسماك والبيض كما على القليل من الدهون النباتية والحيوانية التي تحتوي عليها الاجبان والزبدة وبعض الزيوت الصحية والمكسرات النيئة. وبحسب مبتكرة هذا الرجيم فإن عدم استهلاك الاطعمة الغنية بالسكر يحرم الجسم من مصدر طاقة اساسي ويدفعه الى حرق مخزونه من الدهون. كما انه يعزز عملية الايض ونشاط الهرمونات التي تساهم في بناء العضلات.

برنامج رجيم الدهون لخسارة الوزن



من اجل اتباع هذا الرجيم والحصول على النتائج المطلوبة يجب الالتزام ببعض القواعد الاساسية وابرزها عدم اعتماده لأكثر من 14 يوماً.

في الايام الاربعة الاولى يقوم الجسم باستهلاك الدهون اكثر من السكريات. وفي هذه المرحلة التي يطلق عليها اسم بريتوكس يتم التوقف عن تناول النشويات والسكاكر.

تهدف المرحلة الثانية التي تسمى بليتز الى خسارة سريعة للوزن في 10 ايام . وخلالها يمكن اكل كمية صغيرة من اللحوم والزبدة والاجبان الغنية بالاحماض الدهنية المشبعة. وفي المقابل يسمح بأكل كمية معتدلة من الأسماك والخضار التي تحتوي على القليل من السكر مثل الخس والسبانخ إضافة الى الافوكادو والزيوت النباتية والمكسرات الغنية بالاوميغا 3.

وللحفاظ على نتيجة خسارة الوزن يجب مواصلة الامتناع عن تناول السكريات وتناول النشويات مرتين في كل اسبوع فقط.

من الضروري أيضاً ممارسة الرياضة من 10 إلى 15 دقيقة يومياً.

نتائج حمية الدهون



من خلال إتباع هذا الرجيم يمكن استعادة الرشاقة وخسارة الوزن بسهولة. فهو يساعد على فقدان 5 كيلوغرامات في 14 يوماً. ومن الممكن ايضاً خسارة من 2.5 الى 7.5 من مقاس محيط الخصر والبطن. وعلى عكس أنواع الرجيم الأخرى لا تسبب هذه الطريقة ترهل الجلد بل تحافظ على نضارته وشبابه بسبب احتوائها على أطعمة غنية بالاحماض الدهنية الاساسية.

الفوائد والمضار



من الممكن حرق الدهون من خلال اتباع هذا الرجيم من دون الشعور بالجوع.

قد يشعر من يتبع حمية الدهون بالملل لأنها تحتوي على أصناف قليلة وتمنع تناول السكاكر ومنتجات الألبان والنشويات وبعض الفواكه والخضار.

نصائح مهمة:

قبل اعتماد رجيم الدهون من أجل خسارة الوزن ونحت الجسم ونسف الدهون من الضروري جداً الانتباه الى بعض النصائح المهمة.

يحذر الاشخاص الذين يعانون من النوع الأول من السكري من إتباع هذا الرجيم. فهو غني بالدهون ويحتوي على كمية قليلة جداً من الكربوهيدرات. ولهذا السبب من الممكن ان يسبب تراجعاً في مستوى السكر في الدم.

يجب الانتباه ايضاً في حال المعاناة من مشكلة ارتفاع ضغط الدم او من مشاكل في القلب والاوعية الدموية. والسبب أنّ أنواع الطعام التي يتم تناولها اثناء إتباع هذه الحمية تحتوي على نسبة مرتفعة من الكوليسترول الغذائي والدهون المشبعة.

كذلك من الأفضل إستشارة الطبيب قبل أخذ قرار خسارة الوزن من خلال هذا الرجيم في حال المعاناة من اضطرابات في الجهاز الهضمي. فارتفاع نسبة الدهون قد يسبب عسر الهضم كما ان احتواء أطباق هذه الحمية على القليل من الالياف قد ينعكس سلباً على عملية المرور المعوي.

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