شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة الرئة بتناول هذه الأطعمة.. الطماطم والمشمش الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة الرئة أمر ضروري لتحسين جودة عنلية التنفس لديك، ولتفادى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتليف الرئوي، والذى قد يودى بحياتك اذا تعرضت لتلك المشاكل .

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فأن النظام الغذائي يلعب دورا هاما بجانب بعض العادات الأخرى للحفاظ على صحة الرئة وحمايتها من عدوى الجهاز التنفسي، وتلف الرئة.

وفيما يلى قائمة بالأطعمة التى تعزز صحة رئتيك:



3.البروكلى 3.البروكلى لأنه يعد من مضادات الأكسدة ويسهم فى مكافحة التهابات الرئة، والوقاية من سرطان الرئة أيضًا. 4.الطماطمنظرا لأنها غنية بالليكوبين، لذا تعد من مضادات الأكسدة التى تخفض مستويات التهاب المسالك الهوائية، وتُساعد على الوقاية من الربو 5.التفاح أظهرت الأبحاث أن تناول التفاح بانتظام قد يساعد في تعزيز وظائف الرئة، حيث تبين أنه يرتبط بانخفاض أبطأ في وظائف الرئة لدى المدخنين السابقين، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط استهلاك خمسة تفاحات أو أكثر في الأسبوع بوظيفة رئة أكبر وتقليل خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن. 6.عين الجمل لأنه يحتوي على كميات كبيرة من السيلينيوم قد يساعد في الحماية من سرطان الرئة ، وتحسين وظائف الجهاز التنفسي لدى الأشخاص المصابين بالربو ، وتعزيز الدفاعات المضادة للأكسدة ووظيفة المناعة . 4.الطماطمنظرا لأنها غنية بالليكوبين، لذا تعد من مضادات الأكسدة التى تخفض مستويات التهاب المسالك الهوائية، وتُساعد على الوقاية من الربو 5.التفاح أظهرت الأبحاث أن تناول التفاح بانتظام قد يساعد في تعزيز وظائف الرئة، حيث تبين أنه يرتبط بانخفاض أبطأ في وظائف الرئة لدى المدخنين السابقين، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط استهلاك خمسة تفاحات أو أكثر في الأسبوع بوظيفة رئة أكبر وتقليل خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن. 6.عين الجمل لأنه يحتوي على كميات كبيرة من السيلينيوم قد يساعد في الحماية من سرطان الرئة ، وتحسين وظائف الجهاز التنفسي لدى الأشخاص المصابين بالربو ، وتعزيز الدفاعات المضادة للأكسدة ووظيفة المناعة .

1.الشاى الأخضرعليك تناول كوبين منه يوميا للحفاظ على رئتيك خلصة انه يقلل من الالتهابات ويعمل على استرخاء عضلات الرئة. 2.الزنجبيل يساعد على طول السموم من الرئة وتخفيف الاحتقان داخل الشعب الهوائية لأنه يملك خصائص ومركبات فريدة.





7.المشمش لأنه مصدر جيد بفيتامين أ الذى يسهم فى الحفاظ على بطانة الجهاز التنفسي ويكافح التهابات الرئة.