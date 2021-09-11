أفضل غذاء لزيادة طول العمر

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:09 صباحاً - تلعب نوعية الطعام الذي نتناوله يوميا، دورا مهما في الوقاية من الأمراض، حيث يمكن أن يحدد ما يصل إلى 80% من المدة التي يعيشها الفرد.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، ما هي أكثر المواد الغذائية صحة عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وتعزيز طول العمر؟.

تحدثت الدكتورة سارة بروير، المديرة الطبية في Healthspan، حصريا مع “إكسبريس”، لمناقشة الأطعمة وطول العمر وقالت: “بينما يعرف الجميع النصيحة المعتادة حول عدم التدخين والحفاظ على وزن صحي، هناك بعض الأساليب الأقل شهرة والتي ستساعدك أيضا على التقدم في السن بأمان”.

وفي السنوات الأخيرة، كان هناك الكثير من الاهتمام لما يُشار إليه بالمناطق الزرقاء – أو المناطق الخمس من العالم التي تضم بعضا من أصح الأشخاص الذين يعيشون باستمرار حتى عمر أكثر من 100 عام.

وفي هذه المناطق، هناك تركيز على تناول نظام غذائي متوسطي في الغالب. وهذا النوع من النظام الغذائي هو نمط من الأكل يرتبط عادة بالعيش لفترة أطول.

وتعتبر الأسماك الزيتية بما في ذلك سمك السلمون، من العناصر الغذائية الأساسية في حمية البحر الأبيض المتوسط.

وقالت بروير إن زيوت السمك “أوميغا 3” تقلل الالتهاب ولها فوائد مضادة للشيخوخة على جميع أجزاء الجسم تقريبا، بما في ذلك العين والمفاصل والدورة الدموية والقلب والدماغ.

وتعتبر الأسماك الزيتية عنصرا مهما في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​والياباني والإنويت – وهي ثلاث طرق لتناول الطعام ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتوقع العلماء الذين كتبوا في المجلة الطبية البريطانية، أن تناول سبعة أطعمة خارقة بانتظام يمكن أن يزيد من متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار ستة أعوام ونصف بالنسبة للرجال، وخمس سنوات للنساء، والتي تشمل تناول جزء من السمك (114 غراما) أربع مرات في الأسبوع.

ويعد السلمون أحد أفضل مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تقلل من خطر ضربات القلب غير الطبيعية، وانخفاض مستويات الدهون الثلاثية، وإبطاء نمو رواسب الدهون التي تسد الشرايين، وتقليل ضغط الدم.

وهناك أيضا دليل على أن أوميغا 3 يمكن أن تكون “غذاء للدماغ”، لأنها قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي.

وتسرد الدكتورة بروير نصائحها الأخرى لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وزيادة طول العمر:

• تناول المزيد من الفاصوليا.

• التحول إلى زيت الزيتون.

• اشرب المزيد من الشاي.

• تناول تفاحة في اليوم.

• وجبة خفيفة على المكسرات.

• اتباع نظام غذائي نباتي.

• تناول المزيد من الثوم.

• تناول الغلوكوزامين.

• اختر الشوكولاته الداكنة.

• قلل من الملح.

• احصل على ما يكفي من المغنيسيوم.

• تناول المزيد من الفطر.