شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. أفضل الأطعمة الصحية للتعامل مع فقدان الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصبح من الصعب رعاية الاحتياجات الغذائية لكبار السن إذا لم يكن لديهم أسنان، فالشيخوخة ليست سهلة، حيث تسبب العديد من التحديات الصحية الجسدية والعقلية والتي يتعين على كبار السن التعامل معها، ولعل أحد أكبر التحديات هو فقدان أسنانهم، وترتبط الأسنان بتناول الأطعمة التي تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية المطلوبة، وعدم وجودها يحد من خياراتهم ولكن هذا لا يعني أنه يتعين عليهم التنازل عن التغذية.

وهناك بعض الأطعمة اللينة التي يمكن تقديمها لكبار السن، هذه الأطعمة غنية أيضًا بالعناصر الأساسية التى يحتاجها الجسم، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

البيض المخفوق

يكتسب البيض سمعة سيئة فيما يتعلق برفع مستويات الكوليسترول لدى كبار السن، لكن البيض مليء بالبروتين الذي يمكن أن يساعد في بناء العضلات، وليس هذا فقط، يحتوي البيض على مجموعة من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين (د) وب 12 والكولين والسيلينيوم.

يمكنك صنع البيض المخفوق فقط باستخدام بياض البيض للحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.



كبار السن

العصائر

لا تبدو العصائر رائعة فحسب، فهى مليئة بالطاقة الغذائية، وهى مفيدة لكبار السن لأنها مليئة بالفواكه والخضروات ويمكنك تناولها دون الحاجة إلى المضغ، يمكنك استخدام الفواكه والخضروات مثل الموز والفراولة والسبانخ لتحقيق أقصى فائدة.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان سهل التحضير وصحي وهو أحد خيارات الإفطار المفضلة للكثيرين، حيث يحتوي الشوفان على الكثير من العناصر الغذائية وهو ناعم وسهل الأكل.

تناول حصة واحدة من دقيق الشوفان تحتوي على أربعة جرامات من الألياف، ويمكنك إضافة بعض الزبيب وبذور الكتان والمكسرات لجعل دقيق الشوفان أكثر صحة، يمكنك أيضًا جعلها مالحة بإضافة الخضار.

الزبادي

الزبادي هو حقًا وجبة في حد ذاته، إنه مصدر رائع للكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على البروبيوتيك الذي يمكن أن يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويساعد في مكافحة أي عدوى.

الجبن

الجبن تعتبر إضافة صحية للغاية يمكنك تقديمها لنظام غذائي لكبار السن الذين يعانون من فقدان أسنانهم، فهى غنية بالبروتين والكالسيوم كما تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.