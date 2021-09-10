شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف قدرة الفول السودانى فى الوقاية من السكتة الدماغية بنسبة 20٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعد النظام الغذائي الأمثل في الوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث أن النظام الغذائى الصحى يحمى من ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول التى قد تكون أحد عوامل الإصابة بالسكتة الدماغية، وقد وجدت دراسة جديدة أن تناول وجبة خفيفة من الفول السوداني يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20%، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

توقعت دراسة حديثة نُشرت في Age and Aging أن تناول 4 إلى 5 حبات من الفول السوداني يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أشارت إلى أن معدلات النجاة من السكتة الدماغية تتضاعف فى ظل ظهور ختراقات كبيرة في العلاج والرعاية الصحية للوقاية منها.

اقترحت الدراسة الآسيوية أن الشخاص الذين يتناولون الفول السوداني يمكن أن يُقلل لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الفول السوداني.

من جانبه، قال المؤلف الرئيسي ساتويو إيكيهارا "أظهرنا لأول مرة انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المرتبطة بزيادة استهلاك الفول السوداني لدى السكان الآسيويين"، مضيفا "تشير نتائجنا إلى أن إضافة الفول السوداني إلى نظامك الغذائي له تأثير مفيد على الوقاية من السكتة الدماغية".



السكتة الدماغية والفول السوداني

يحتوي الفول السوداني على العناصر الغذائية التي من المعروف أنها تعمل كعازل ضد مضاعفات القلب، حيث تساعد الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل عوامل الخطر، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول" الضار "في الدم والالتهابات المزمنة".

ولفهم العلاقة بين تناول الفول السوداني وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، قام الباحثون بإشراك 74000 شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و 74 عامًا، حيث طُلب من المشاركين إكمال مسح شامل لأسلوب الحياة والذي تضمن استبيانًا حول تواتر استهلاك الفول السوداني.



امراض القلب

خلال فترة المتابعة البالغة 15 عامًا، تم تحديد حالات الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب من خلال سجلات المستشفى، وكشفت النتائج أن تناول حوالي أربعة إلى خمسة حبات من الفول السوداني غير المقشور يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20% مقارنة بنظام غذائي خالٍ من الفول السودانى.

علاوة على ذلك ، فإن تناول 4 إلى 5 حبات من الفول السوداني يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13%.