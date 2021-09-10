شكرا لقرائتكم صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - إنها أول صورة لطبيب مصري ظهر في فيديو اكتظت به مواقع التواصل ووسائل الإعلام طوال اليومين الماضيين، ونشرت عنه "العربية.نت" تقريرا سابقا عن تعذيب نفسي ووجداني مارسه بحق ممرض زعم أنه سخر من كلبه وأهانه، لذلك طلب منه أن يسجد للكلب، وهي صورة نشرها موقع "بلدنا اليوم" الإخباري المصري، وقال إنها "من مصادره"، وإنه اتصل بالدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، فذكرت أن النقابة ستستدعي الطبيب السبت للتحقيق معه.

ورد أيضا بعدد من وسائل الإعلام المصرية، اليوم، أن الطبيب المقصود هو الدكتور عمرو خيري، رئيس قسم العظام بمستشفى جامعة "عين شمس" في القاهرة، إلا أن الواقعة لم تحدث فيها، ولا بأي مستشفى آخر تابع للجامعة التي ذكر رئيسها، الدكتور محمود المتيني، أن الطبيب والممرض سيمثلان السبت أيضا أمام جهات التحقيق بالجامعة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية.

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"كان مجرد هزار"

كما ظهر الدكتور خيري نفسه لبعض وسائل الإعلام المحلية، وذكر أن الفيديو "كان مجرد هزار" مع الممرض المساعد له، وأن "الجزء الأخير تمت فبركته"، مشيرا إلى أنها مجرد محاولات لابتزازه يتعرض لها منذ شهرين تقريبا، وشرح أن قراصنة إنترنت ظهروا له من أذربيجان، وسرقوا بيانات حسابه في WhatsApp لمساومته على المال. إلا أن "العربية.نت" التي قرأت هذا الكلام في 7 مواقع إخبارية مصرية، لم تتمكن من التعرف إلى من نقله أولا عن لسان الطبيب، الذي أثار غضب الملايين بما فعل.

والجديد الآن، هو أن ما قام به الدكتور خيري، حدث بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" من دون مصدر واضح، في "مستشفى النزهة الدولي" وهو خاص، مقره في منطقة مصر الجديدة، وفيه ساعده على الممرض اثنان آخران، ظهرا في الفيديو المعروض مجددا أدناه، وهما يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهما حبلا يقفز الممرض فوقه، عقابا على سخريته وإهانته للكلب، واسمه بوبي.

في الفيديو، ومدته 4 دقائق، نجد الممرض المجهول اسمه للآن، يرفض الانصياع لما أمره به الطبيب، ويقترح أن يعاقبه بالكهرباء، لأنها أهون عليه من السجود لغير الله، وقال للدكتور الذي ذكر في الفيديو اسمه الأول: "أنا هشيل ذنب وأنت هتشيل ذنب، لكن ممكن أعمله تحية وأضرب له تعظيم سلام"، أي للكلب الذي لا تظهر صورته بوضوح.

إلا أن الطبيب استمر بإجباره على تنفيذ رغبته، وقال له: "أنت بتتريق (تسخر) على الكلب بتاعي؟ هو عمل لك حاجة؟ طيب صلي دلوقتي للكلب". ثم أمره أن يقفز بالحبل مرات متتالية، وبدأ يعد قفزاته ويحذره بقوله: "مش هتنطها عدل (أي تمام) هتنضرب.. ما أنت متعملش حركاتك دي يلا خالص معايا عشان تبطل تغلط في الكلب تاني مرة" فرد الممرض وقال: "يا دكتور عمرو. بتوجع أقسم بالله". فتجاهله الدكتور عمرو، واستمر بعد قفزاته.

"بتتكلم على كلبي أنا"؟

نسمع الدكتور خيري يقول للممرض أيضا في الفيديو الذي لا ندري من قام بتصويره: "بتتكلم على كلبي أنا؟ قاعد زي الباشا ورا، باشا قاعد مغلطش في حد تغلط فيه ليه؟ وتروح تقول لهم إن أنا جيت عشان الكلب هرب؟ وحياة أمك لأوريك وبعدها تسجد سجدتين للكلب" فصرخ الممرض وقال: "يا بيه مش أنا" فرد عليه طبيب العظام وقال: "يبقى هو. أنت تعبت؟ استنى بقى، اسجد له" وأخذ يرددها ويقول للمرض: "اضرب تعظيم سلام".

بعدها قال له: "حط الفيشة في الكهربا، هنبتدي الكهربا، أنت متطمئنش عليا خالص" في رد منه على لوم الممرض له بقوله: "يعني أنا بطمئن عليك". وتابع طبيب العظام وقال: "أنت أهنت كلبي ودي ثالث مرة والثالثة تابتة" مضيفًا ردا على توسلات الممرض: "أنا بهزر معاه" بقوله: "بوبي مبيهرجش مع حد، إنت بتتريق عليه وهو جاي في العربية عشان ياخدني".