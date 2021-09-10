شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الفاكهة والخضروات يوميًا يحميك من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن إمبريال كوليدج لندن، عن أن تناول الفاكهة والخضروات يخفض من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 30٪، نظرا لأنها تحمل قيمة غذائية هامة، ويحميك من العديد من الأمراض، لذا ينصح بتناولها بمقدار 5 حصص يوميًا، طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس.

وأوضح الباحثون أن الفواكه والخضروات غنية بمضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول، وهي مركبات وقائية موجودة في النباتات، تقلل من علامات الالتهاب وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض، لذا يوصى الخبراء بتناول ما لا يقل عن خمس فواكه يوميًا، لخفض خطر الوفاة من العديد من الأمراض.

وحلل الباحثون كيف تسهم الفاكهة والخضروات من خفض فرصك في الوفاة من المرض، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا 10 حصص من الفاكهة والخضروات في اليوم كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة الثلث تقريبًا من أولئك الذين لم يتناولوا شيئًا

وتوصلت الدراسة بعد خضوع عدد المشاركين للملاحظة لمدة ثلاثين عامًا،إلى انخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب ، والسرطان، وهما سببان رئيسيان للوفاة بعد خرص هؤلاء على تناول الفاكهة والخضروات يوميًا، كما لوحظ انخفاض في معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 14 % بين المشاركين بالدراسة.

وأبرزت الدراسة أن الخضروات الصليبية، ولا سيما البروكلي،يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، كما تبين أن تناول 10 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا أثبت أنه الأكثر فعالية ضد الأمراض المزمنة.

وتعد هذه الدراسة هي الأكبر على الإطلاق لتقييم الارتباط بين تناول الخضروات وخطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والوفاة المبكرة.