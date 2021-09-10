شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف تأثير تناول الأفوكادو يوميا على التخلص من دهون البطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أشارت دراسة جديدة في جامعة إلينوي أوربانا، إلى أن الأفوكادو قد يلعب دوراً في تقليل دهون البطن.

وشاركت في الدراسة 100 امرأة تعاني من الوزن والسمنة في تجربة لمعرفة تأثير الأفوكادو على دهون البطن، وفق صحيفة إكسبرس البريطانية.

وأظهرت النتائج أن اللاواتي تناولن الأفوكادو في وجبتهن اليومية انخفضت لديهن دهون البطن العميقة بنسبة كبيرة.

وقال نيمان خان، أستاذ علم الحركة وصحة المجتمع في إلينوي، إن الهدف من التجربة لم يكن التخلص من الوزن، وأن الباحثين كانوا مهتمين بمعرفة تأثير تناول الأفوكادو على دهون البطن.

ويأمل الباحثون دراسة موسعة للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للتأثيرات الأيضية لاستهلاك الأفوكادو.