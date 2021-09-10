شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل البيليروبين يكشف نسبه الصفراء بالدم.. اعرف إزاى تفهم نتائجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البيليروبين هو صبغة صفراء برتقالية تحدث بشكل طبيعي عندما يتحلل جزء من خلايا الدم الحمراء، يأخذ الكبد البيليروبين من دمك ويغير تركيبته الكيميائية بحيث يمر معظمه عبر أنبوبك كصفراء، يقيس اختبار البيليروبين كمية البيليروبين في الدم، يتم استخدامه للمساعدة في العثور على سبب الحالات الصحية مثل اليرقان وفقر الدم وأمراض الكبد.

ووفقا لتقرير لموقع webmd إذا كانت مستويات البيليروبين لديك أعلى من المعتاد، فهذه علامة على أن خلايا الدم الحمراء لديك تتفكك بمعدل غير عادي أو أن الكبد لا يكسر النفايات بشكل صحيح ويزيل البيليروبين من دمك.

أسباب اجراء اختبار البيليروبين

في الأطفال والبالغين يستخدمه الأطباء لتشخيص أمراض الكبد والقنوات الصفراوية ومراقبتها وتشمل هذه تليف الكبد والتهاب الكبد وحصى المرارة، سيساعد أيضًا في تحديد ما إذا كنت مصابًا بمرض فقر الدم المنجلي أو حالات أخرى تسبب فقر الدم الانحلالي هذا هو الاضطراب حيث يتم تدمير خلايا الدم الحمراء بشكل أسرع من تكوينها.

يمكن أن تسبب المستويات العالية من البيليروبين اصفرار الجلد والعينين ، وهي حالة يسميها الأطباء باليرقان أو الصفراء ، مستويات البيليروبين المرتفعة شائعة عند الأطفال حديثي الولادة يستخدم الأطباء عمر المولود ونوع ومستويات البيليروبين لتحديد ما إذا كان العلاج ضروريًا.

تظهر علامات اليرقان

تعاني من فقر الدم أو انخفاض خلايا الدم الحمراء

قد يكون هناك رد فعل سام للأدوية

تعرضت لفيروسات التهاب الكبد

لديك تليف الكبد

البول الداكن

قيء وغثيان

ألم في البطن

تعب

قد يطلب طبيبك إجراء اختبار البيليروبين إذا كنت:يمكنك أيضًا اختبار البيليروبين إذا كانت لديك أعراض مثل:نتائج الاختبار

يقيس اختبار البيليروبين نسبة البيليروبين الكلي: يمكن أن يعطي أيضًا مستويات من نوعين مختلفين من البيليروبين غير مقترن ومترافق.

البيليروبين غير المقترن "غير المباشر": هذا هو البيليروبين الناتج عن انهيار خلايا الدم الحمراء ينتقل في الدم إلى الكبد.

البيليروبين المقترن "المباشر": هذا هو البيليروبين بمجرد وصوله إلى الكبد ويخضع لتغير كيميائي ينتقل إلى الأمعاء قبل إزالته من خلال البراز.

بالنسبة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، يمكن أن يصل إجمالي البيليروبين الطبيعي إلى 1.2 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر) من الدم، بالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، سيكون المستوى الطبيعي هو 1 مجم / ديسيلتر يجب أن تكون النتائج الطبيعية للبيليروبين المترافق (المباشر) أقل من 0.3 مجم / ديسيلتر، يميل الرجال إلى الحصول على مستويات بيليروبين أعلى قليلاً من النساء.