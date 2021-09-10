شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز الأعصاب بطب عين شمس: حقنا 25 طفلاً بعقار الضمور العضلى وحالتهم تتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة ناجية على فهمى، مدير مركز الأعصاب والعضلات بطب عين شمس، خلال المؤتمر الثانى لمرضى العضلات والأعصاب الذى تنظمه جامعة عين شمس، أنه تم حقن 25 طفلا مصاب بضمور العضلات الشوكى، بالعلاج الجينى، مشيرة إلى أن الطفلين الأوائل تم اختيارهما عشوائيًا من قبل الشركة المنتجة للحقن، أما الــ23 طفلاً الآخرين فهؤلاء كانوا ضمن المبادرة الرئاسية وتم حقنهم فى شهر واحد أغسطس الماضى.



الدكتورة ناجيه فهمى

وأوضحت، أنه تم حقن 25 طفلاً حتى الآن بحقن علاج ضمور العضلات الشوكى فى 2021، حيث إنه تم حقن طفلين بحقن ضمور العضلات الشوكى بالاختيار العشوائى من الشركة، أحدهما كان فى شهر مارس الماضى، وطفل فى شهر يوليو الماضى و23 طفلا تابعة للمبادرة الرئاسية تم حقنهم فى أغسطس 2021 .



الخبراء الاجانب خلال المؤتمر

وأشارت إلى، أنه حتى الآن أصبح هناك 3 مراكز لعلاج مرضى الضمور العضلى، وهم: مركز فى مستشفى عين شمس التخصصى، ومركز بمعهد ناصر ومركز فى مستشفى الجلاء العسكرى.



حقن احد الاطفال

وقالت، إن الطفلين اللذين تم حقنهما تحسنت حالتهما، موضحة أن الطفل الأول تحسن بعد 6 أشهر، والطفل الثانى تحسن بعد شهرين، وتم عمل التقييم الوظيفى له فى حركات الأطراف العلوية والسفلية، والأطفال الذين تم حقنهم فى أوائل أغسطس يتحسنوا تدريجيا ويتم خضوعهم للعلاج الطبيعى مرتين إلى 3 مرات فى الأسبوع، موضحة إن الاكتشاف المبكر ضرورى، مشيرة إلى أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، أكدت على إنه يجب إعطاء العلاج الجيني للأطفال أقل من عامين قبل ظهور الأعراض على الطفل، ونقوم بتقييم حالته، واذا كان له أخ مولود نقوم بعمل التحاليل له لمعرفة مدى وجود الطفرة الجينية لديه.

وقالت إن مرض ضمور العضلات الشوكى الطفل يظهر عليه العلامات بعد شهر إلى شهرين، حيث يكون طفل رخو لا يستطيع تحريك يديه أو قدميه صوته ضعيف والبلع يتأثر ولا يستطيع الرضاعة أو التنفس، وقد يكون بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى.



طفلة اخرى تم حقنها

وأشارت إلى أنه يوجد فى مصر حاليا 25 عيادة ضمور عضلات تابعة للتامين الصحى وكل أسبوع يحولون الحالات المشتبه فى إصابتها والحالات الأصغر من عامين تأخذ العلاج الجينى والأكبر من عامين تتحول إلى علاج آخر جديد.

وقالت إن الأدوية الجديدة عبارة عن علاج جينى يحمل صفات الجين السليم، أوحقن أخرى للضمور الشوكى يتم حقنها بالنخاع، موضحة إن مصر هى أول دولة افريقية تقوم بعلاج مرضى ضمور العضلات، وأول دولة بالعالم تقوم بحقن 23حالة خلال شهر واحد.



تحسن الاطفال بعد حقنهم

حضر افتتاح المؤتمر الدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، لقد حدث تطورا كبيرا وطفرة فى مجال ضمور العضلات، موضحا إن العلاج الجينى سيتم استخدامه فى العديد من الأمراض وعلى رأسهم علاج السرطان.

جدير بالذكر، إن المؤتمر شارك فيه عدد من الخبراء الأجانب عبر تقنية الزووم.