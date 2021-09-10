شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الموافقة على لقاح كورونا للأطفال من 12 إلى 15 عامًا فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تسابق البلدان في جميع أنحاء العالم مع الزمن لتطعيم جميع السكان البالغين ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن، يحتدم الجدل حول سلامة تلقيح الأطفال ضد الفيروس.

أشار الخبراء إلى أن بعض الأطفال يصابون بالفعل ويعانون من مضاعفات خطيرة بسبب الإصابة بالفيروس، لذا يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكى، بتلقيح الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا.



الاطفال تحت 12 عام

لقاح للأطفال دون سن 12 سنة

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" حتى الآن لم تتم الموافقة على اللقاح لهذه الفئة العمرية، على الرغم من أن التجارب جارية لدراسة فعاليته على الأطفال دون سن 12 عامًا.

في الهند، أعطى للمراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) مؤخرًا موافقته على لقاح يسمى Biological E للمرحلة 2 و 3 من التجارب السريرية لطلقاته المسماة Corbevax على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 18 عامًا الخاضعين للشروط، وتعتمد الموافقة على نتائج التجارب.

بدأت الولايات المتحدة بالفعل بتلقيح الأطفال في هذه الفئة العمرية، بالإضافة إلى 24 دولة أخرى، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأيرلندا، حيث تقوم بالفعل بتلقيح الأطفال في هذه الفئة العمرية.

في غضون ذلك، رفضت اللجنة المشتركة للتحصين (JCVI) في المملكة المتحدة، وهي المجموعة الاستشارية المستقلة للقاحات، منح الموافقة على تلقيح الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، والسبب الذي قدمه الخبراء هو عدم وجود أدلة.

الآثار الجانبية الخطيرة

قالت المجموعة الاستشارية في المملكة المتحدة، إن هذا القرار يأتي بعد تقارير نتيجة القلق من الآثار الجانبية النادرة لكل من لقاحي فايزر ومودرنا، والتي تسبب التهاب القلب فى بعض الحالات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الخفقان وألم في الصدر، والتي يمكن أن تكون خطيرة، ووفقًا للبيانات المتاحة من الولايات المتحدة يتم تطعيم الأطفال البالغين من العمر 12 عامًا،

تقول المجموعة الاستشارية في المملكة المتحدة، إن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ولن يقدم اللقاح ضد المرض سوى فائدة هامشية، علاوة على ذلك، فإن الفوائد الصحية للقاحات عند مقارنتها بالآثار الجانبية المحتملة لم تكن واضحة تمامًا، ومن ثم، هناك أدلة "غير كافية" لتقديم الدعم للموافقة على التطعيم الشامل في هذه الفئة العمرية.