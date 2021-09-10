صحة ورشاقة

هذه الأشياء المجهولة عن قشور البطيخ قد تحتوي على سموم

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:25 مساءً - منذ 30 دقيقة

بطيخ

عندما تقوم بتقطيع البطيخ الأحمر، غالبا ما تصل إلى منطقة تلاصق القشور، وهي ضارة يجب توخيها، وأيضا يوجد بعض الناس تصنع من هذه القشور مربيات معينة.

قال دكتور في العلوم الطبية، طبيب السموم ميخائيل كوتوشوف، في مقابلة مع صحيفة “Argumenty i Fakty”: إن “البطيخ لا ينبغي أن يؤكل حتى قشرته، ولا ينصح باستخدام القشر لصنع المربى”.

وفقًا للاختصاصي، غالبًا ما تحتوي قشور الفاكهة على مواد ضارة.

وأضاف الطبيب: “الحقيقة هي أن القشور واللب بجانبها هي التي تحتفظ بأعلى تركيز لمبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية المستخدمة في الحقول”.

ونصح الطبيب بتناول اللب الأحمر فقط وتوخي الحذر بشكل عام بشأن اختيار البطيخ، لأن ضعف الجودة قد تؤدي إلى السموم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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