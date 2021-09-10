ما هي أسباب تناقص طول القامة مع التقدم في العمر؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

ينمو طول معظم الناس حتى سن بين 18 إلى 20 عامًا، ويحافظون على هذا الطول معظم حياتهم، ومع ذلك، ربما لاحظت أن طول قامة كبار السن يبدأ في التقلص مع مرور الوقت. ولمعرفة سبب ذلك تحدثت صحيفة إكسبريس البريطانية مع مايك كوكسيس مدير الرعاية الصحية في عيادة بالانس ماي هرمونز.

هل يتقلص طولنا حقًا مع تقدم العمر؟

يقول كوكسيس إن أجسامنا تتقلص بالفعل خلال مرحلة الشيخوخة، ومن الطبيعي جدًا ملاحظة انكماش طفيف خلال هذه المرحلة، ولكن الخسارة الكبيرة في الطول قد تشير إلى مشكلة أو حالة أكثر خطورة.

ونعاني جميعنا من تقلص طول القامة مع تقدمنا في العمر، ولكن نمط الحياة والنظام الغذائي يمكن أن يقللا من سرعة حدوث ذلك. والأسباب الرئيسية لتناقص طول القامة:

1- يتغير التركيب الكيميائي في الجسم

2- تصبح الفقرات أرق في العمود الفقري بسبب فقدان الماء

3- هشاشة العظام

4- تصبح العظام أقل كثافة

5- ضمور العضلات مع تقدمنا في العمر

وعلى الرغم من أنه يُعتقد أن كلًا من الرجال والنساء عرضة لفقدان الطول في منتصف العمر، إلا أنه النساء يلاحظن اختلافًا ملحوظًا أكثر بعد سن الخمسين.

وقال السيد كوكسيس “بحلول الوقت الذي تصل فيه النساء إلى سن التقاعد، من الممكن أن يفقد البعض منهن ما يصل إلى بضع بوصات في الطول، ويعود ذلك إلى فقدان كثافة العظام في العمود الفقري وترقق الأقراص بين الفقرات، مما يعني أن العمود الفقري يقصر”.

وقد يشير فقدان الطول بشكل كبير وسريع إلى حد ما في السنوات اللاحقة إلى شيء أكثر إشكالية، مثل هشاشة العظام، ويمكن أن يتطور أثناء انقطاع الطمث الذي يسبب انخفاض هرمون الاستروجين.