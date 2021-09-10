شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم باليو لخسارة الوزن.. يُعيدك للعصر الحجرى ويمنعك من البقوليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم باليو، هي خطة غذائية تتضمن تناول أطعمة مشابهة لما قد يأكله الناس خلال العصر الحجري القديم، والذي كان قبل حوالي 2.5 مليون سنة، ويشمل هذا النظام الغذائي عادة تناول الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضراوات والبذور والمكسرات، ويحد من تناول منتجات الألبان والحبوب والبقوليات، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

تشير الدراسات إلى أن ريجيم "باليو" يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير وتحسين صحتك دون تقليل السعرات الحرارية، ولعل أبرز الأسماء المعروف بها هذا النظام الغذائى، نظام العصر الحجري أو نظام رجال الكهوف أو نظام الصيد وجمع الثمار.

الهدف من دايت "باليو"

يهدف ريجيم باليو العودة إلى تناول ما كان يأكله الإنسان في العصور القديمة، استنادًا إلى أن جسم الإنسان غير متطابق وراثيًا مع النظام الغذائي الحديث الذي ظهر مع الزراعة التى غيرت ما يأكله الناس، وأضافت منتجات الألبان والحبوب والبقوليات كمواد أساسية إلى النظام الغذائي، ما ترتب عليه تغيير النظام الغذائي بسرعة للإنسان ليفوق قدرة الجسم على التكيف.

يُعتقد أن عدم التطابق هذا هو أحد العوامل المساهمة في زيادة تفشى الأمراض المزمنة مثل السمنة ومرض السكري وأمراض القلب وغيرها.

فيما يلي.. بعض الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها أثناء اتباع حمية باليو:

-اللحوم: لحم الضأن والدجاج ولحم البقر

-الأسماك والمأكولات البحرية: السلمون، الجمبري، المحار

-البيض

-الخضار: البروكلي واللفت والبصل والجزر والفلفل والطماطم

-الفواكه: التفاح والبرتقال والموز والكمثرى والأفوكادو والفراولة والعنب البري.

-البطاطس والبطاطا الحلوة

-المكسرات والبذور: اللوز والجوز والبندق وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين.

-الدهون والزيوت الصحية: زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الأفوكادو

الأطعمة التي لا يجب تناولها في نظام باليو الغذائي:

-الأطعمة والمشروبات ذات المحتوى العالى من السكر: مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والحلوى والآيس كريم والمعجنات.

-الحبوب: الخبز والمكرونة والقمح والشعير

-البقوليات: الفول والعدس

-الألبان: معظم منتجات الألبان بما في ذلك قليلة الدسم، ولكن بعض إصدارات باليو تشمل منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الزبدة والجبن.

-بعض الزيوت النباتية: زيت فول الصويا وزيت عباد الشمس وغيرها.

-الدهون المتحولة: الأطعمة المصنعة المختلفة.

-المحليات الصناعية والأطعمة المصنعة

تشمل الأطعمة التي يمكن تناولها بكميات صغيرة الشوكولاتة الداكنة، حيث تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة أعلى من الكاكاو بنسبة 70% كما أنها عالية الجودة ومغذية وصحية للغاية.

ماذا تشرب فى ريجيم باليو؟

-يجب أن يكون الماء هو مشروبك المفضل، بجانب الشاى خاصة الأخضر لأنه صحى ومليء بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى.

-القهوة: غنية بمضادات الأكسدة ولها فوائد صحية مختلفة.