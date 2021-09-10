علامة ذات “رائحة كريهة” لمرض باركنسون يجب ألا تتجاهلها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - باركنسون هي الحالة العصبية الأسرع نموا في العالم، ولا يوجد علاج لها حتى الآن.

ويمكن أن تختلف أعراض مرض باركنسون باختلاف الأشخاص، لذلك لمجرد أنك عانيت من بعض الأعراض فقط، فلا يزال يتعين عليك زيارة طبيبك العام.

ويؤثر مرض باركنسون على الدماغ وهو مرض تنكس عصبي. وهذا يعني أنه مع مرور الوقت، تصبح أجزاء الدماغ المصابة بمرض باركنسون أسوأ بشكل تدريجي.

وتبدأ الأعراض في الحدوث عندما لا يستطيع الدماغ إنتاج ما يكفي من الدوبامين للتحكم في الحركة بشكل صحيح.

وتؤثر بعض الأعراض الأكثر شهرة لمرض باركنسون على الحركة، مثل الإصابة برعاش، حيث يسهل اكتشافها. ولكن الأعراض الأكثر غرابة يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد.

وتُعرف هذه الأعراض بالأعراض غير المرئية، ويجب ألا تتجاهلها إذا ظهرت عليك أي منها.

العلامات “ذات الرائحة الكريهة” التي يجب ألا تتجاهلها – التعرق:

يمكن أن يؤثر مرض باركنسون على الجهاز العصبي اللاإرادي، بما في ذلك الجزء الذي ينظم مقدار التعرق.

ويؤدي هذا إلى التعرق كثيرا، المعروف باسم فرط التعرق، أو التعرق القليل جدا، وهو نقص التعرق، والذي يمكن أن يترك بشرتك جافة جدا.

وبالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يحدث هذا في شكل تعرق ليلي، ولكن بالنسبة للآخرين، يمكن أن يكون أثناء النهار أيضا.

وإذا كنت تتعرق بشكل مفرط، فتأكد من شرب الكثير من الماء لتعويض السوائل المفقودة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمرض باركنسون أن يضعف قدرتك على الشم. لذلك، إذا كنت تتعرق بشكل مفرط، فقد لا تكون على دراية برائحة جسمك.

ويجب زيارة الطبيب الذي سيكون قادرا على التحقق مما يجعلك تتعرق، وما إذا كان مرض باركنسون هو سبب محتمل.

ما هي الأعراض الأخرى غير المرئية لمرض باركنسون؟

غالبا ما تمر الأعراض المزعومة لمرض باركنسون دون أن يلاحظها أحد، ولكن إذا لاحظت أيا من هذه الأعراض، فتأكد من تحديد موعد مع طبيبك لفحصها:

– الإمساك

– ضغط دم منخفض

– مشاكل جنسية (ضعف الانتصاب لدى الرجال، انخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء)

– مشاكل التبول (إما أكثر تواترا أو صعوبة التبول)

ويمكن أن يؤثر مرض باركنسون أيضا على الحالة المزاجية وطريقة التفكير. وتشمل الأعراض النفسية لمرض باركنسون ما يلي:

– نقص الحافز لفعل أي شيء

– المشكلات المعرفية: يمكن أن يؤثر مرض باركنسون على تفكيرك بعدة طرق مختلفة، ويلاحظ بعض الأشخاص مشكلات في ذاكرتهم بينما يعاني البعض الآخر من التركيز.

– الحالة المزاجية المنخفضة: يمكن أن يحدث الاكتئاب والقلق كأعراض لمرض باركنسون.

– الذهان: يمكن أن تكون الهلوسة والانفصال عن الواقع من أعراض مرض باركنسون. ويعد الذهان حالة طبية طارئة، لذا اطلب المساعدة إذا كان شخص ما تعرفه يعاني من الذهان.